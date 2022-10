Honda och Sony börjar sälja elbilar 2026

Sony Honda Mobility kommer att börja ta emot ordrar under 2025, och dra igång USA-leveranserna under våren 2026. Därefter följer man upp med leveranser i Japan under andra halvåret 2026. Bolagen överväger också att gå in på den europeiska marknaden.

Sony och Honda jobbar på att utveckla elbilar med stora inslag av nöje, såsom musik och filmer, utöver traditionella biltjänster kring körprestanda och säkerhet.

Elbilsindustrin domineras idag av amerikanska och kinesiska aktörer, vilket förklarar Sony och Hondas gemensamma satsning i syfte att krympa avståndet.