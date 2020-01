Högre fordonsskatt för fossilbilar

Det som styr den svenska fordonsskatten från årsskiftet är den så kallade körcykeln WLTP som nu gäller inom EU. Vad bokstäverna står för kan vi lämna därhän, men det kan vara bra att veta att den till skillnad från föregångaren bygger på verklig körning och inte mer eller mindre manipulerade tester i laboratorier. Positivt för konsumenterna är att de nu kan lita på uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp när de väljer mellan modellerna.

”Som en följd av Volkswagen-affären har systemet för testning av bilar gjorts om. Fram till nu har de lägsta värdena använts, men efter nyår gäller det högsta värdet”, förklarar Jonny Geidne, strateg på avdelningen för fordonsinformation på Transportstyrelsen.

Och de nya utsläppssiffrorna ger direkt utslag i skatten. Precis som tidigare är den magiska gränsen 95 gram utsläppt koldioxid per kilometer och med WLTP är det många fler modeller som hamnat på fel sida gränsen. Är utsläppen högre blir det höjd skatt och är de mycket högre, över 140 gram, blir fordonsskatten därefter. Då kickar nämligen malusdelen av fordonsskatten in under den nya bilens tre första år.

För många bilmodeller handlar det om en fördubbling eller mer av fordonsskatten.

”Regelverket är detsamma, men skatten höjs generellt”, säger Jonny Geidne.

För den som vill ha koll på den nya skatten finns det flera sajter på nätet och Transportsstyrelsen har tagit fram en app som kan användas.

”Om man tittar på en ny bil som det finns ett registreringsnummer på kan man få fram det via vår app ”mina fordon”. Annars får man fråga bilhandlaren, de vet hur stor skillnad det blir.”

För några få laddhybridbilar blir det ingen skattehöjning, eftersom testresultaten utfallit till deras fördel, förklarar Jonny Geidne.