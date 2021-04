Här kan du själv räkna: el, diesel eller bensin – vad är billigast?

Det har länge varit en allmän uppfattning att det är dyrare att köpa och äga en elbil än en motsvarande bensin- eller dieselbil. Och det stämmer fortfarande om man bara ser till själva inköpskostnaden.

Men flera av de experter på området som Di pratat med menar att det faktiskt kan vara billigare om man inte bara ser till prislappen på själva bilen. Peder Zandén Kjellén, forskare inom hållbara transporter vid Högskolan i Gävle, har tillsammans med kollegor tittat närmare på den faktiska kostnaden och tagit fram en räknesnurra.

I modellen, som tagits fram inom ramen för det EU-finansierade projektet Rattx, kan man själv mata in uppgifter kring hur många mil man kör per år, hur många års sikt man har tänkt köra bilen, vad det beräknade andrahandsvärdet är, kostnad för skatt och mycket mer. Därefter beräknas en total ägandekostnad.

”Om man räknar på totalkostnaden och inkluderar bränsle, drift, underhåll och bonusmalus-systemets utformning så är det i de flesta fall billigare med elbil än bensin- och dieselbil”, säger Peder Zandén Kjellén.

Nyheter sedan dess är att Bonus för utsläppsfria fordon har höjts till 70.000 kronor från tidigare 60.000 kronor. Maxbonus för icke-utsläppsfria fordon har satts till 45.000 kronor. Gränsen för att få bonus har dessutom sänkts till 60 gram koldioxid per kilometer från 70 gram koldioxid per kilometer.

Även reglerna för Malus har ändrats sen snurran togs fram. Gränsen för Malus sänks till 90 gram koldioxid per kilometer (från 95) och avgiften har höjts från 82 till 107 kronor per gram koldioxid. Den övre gränsen sänks från 140 till 130 gram koldioxid per kilometer CO2 och avgiften höjs från 107 till 132 kronor per gram koldioxid.

Rattx Syftet med projektet är att genom kunskapsutveckling och samverkan stärka det regionala näringslivet i utvecklingen av koldioxidsnål teknik för vägtransporter och bidra till att Gävleborgs län blir en fossilfri transportregion till år 2030. Finansiärer är Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

