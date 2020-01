Geely rasar i Kina

Bakom försäljningstappet finns flera orsaker. Handelskonflikten mellan USA och Kina har spelat in genom att skapa osäkerhet. För andra året i rad minskade Kinas totala bilmarknad och nedgången är störst bland inhemska märken i lägre prisklasser, dit Geely hör. Lyx- och premiummärken har istället ökat.

Geelys mål är att bli en av världens tio största fordonskoncerner. Mellan 2015 och 2018 fördubblade Geelygruppen sin försäljning från drygt en miljon till 2,15 miljoner bilar. Uppgången 2018 jämfört med året innan var 18 procent. Framför allt för att det kinesiska bilbolaget Geely Auto, som är klart störst i koncernen, gick så bra. Men 2019 slog bromsen till. Geely Auto tappade 9 procent och även om andra Geelyägda märken som Volvo Cars, Lynk & Co, Lotus och Proton ökade har tillväxtkurvan planat ut och i gruppen såldes totalt 2,2 miljoner bilar i fjol.

För 2020 är prognosen att Geely Auto vänder uppåt med 4 procent. Kanske kan koncernen också lägga till ännu ett märke för att växa? Enligt uppgifter till Financial Times och Bloomberg News förhandlar Geely om att investera i brittiska Aston Martin som är i akut behov av ny finansiering. Det skulle innebära att Volvo Cars och det brittiska sportbilsmärket åter får samma ägare vilket man hade under Fordtiden.

För Geely följer det mönstret av att gå in i krisande bolag som man gjort med London Taxi, Proton och Lotus. Dessutom har Aston Martin det som Geely suktar efter - ett starkt varumärke med extra renommé tack vare James Bond. I vår ger sig Aston Martin in i suv-segmentet som hjälpt andra lyxmärken att bättra på lönsamheten och man har en ny fabrik i Wales. Med kapitaltillskott finns det goda framtidsutsikter. Geelys grundare Li Shufu har tidigare visat sig inte ha några problem med att få fram fram pengar. Han handlade Daimleraktier för motsvarande cirka 75 miljarder kronor efter att han hade köpt in sig som största ägare i AB Volvo för drygt 30 miljarder kronor.