Geely lanserar öppen elbilsplattform – ska erbjudas till andra bolag

Zhejiang Geely, ägarbolaget bakom fordonsmärken som Volvo och Lotus, lanserade på onsdagen en ny konceptbil under varumärket Lynk & Co som innehåller en elbilsplattform som kommer erbjudas till andra fordonsutvecklare.

Göteborgsbaserade Lynk & Co, som är ett av varumärkena under Zhejiang Geely, lanserade som första märke en bil utvecklad på konceptet som i framtiden kan hamna i bilmärken utanför koncernen via licens. Geely har utvecklat elbilsplattformen, den eldrivna skejtboardliknande modul som driver bilkarossen framåt.

Öppna arkitekturer i fråga om elbilsutveckling är något som kommit på modet, då utvecklingskostnaderna för fordonssektorn stigit brant under paradigmskiftet från förbränningsmotorer. Flera stora fordonskoncerner har således inlett samriskprojekt för att investera gemensamt i framtagandet av elbilsplattformar för kommande bilmodellsgenerationer.

Geely framhäver dock den öppna plattformen som den första i världen som är ämnad för licensiering till tredjepartsaktörer.

”Vår utveckling av denna transformativa elfordonsinfrastruktur är vårt största steg inom Geely på mer än tio år. Utvecklingen kommer expandera i skala till volymtillverkning av våra nollutsläppsfordon”, citeras grundaren Li Shufu av Bloomberg News.

För närvarande pågår förhandlingar med Mercedes Benz-tillverkaren Daimler, enligt nyhetsbyrån. Daimler är dock att betrakta som inom koncernen då Zhejiang Geely är största enskilda ägare.

Plattformen har utvecklats under fyra år och arbetet har kostat omkring 2,7 miljarder dollar, enligt uttalanden från vd An Conghui. Räckvidden väntas uppgå till 700 kilometer vid full laddning.

Produktion av Lynk & Co:s nya modell, Zero Concept, kommer starta under 2021 i en ny fabrik i östra Kina enligt pressmeddelandet från bolaget.