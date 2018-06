Damberg: Symbolfrågan biter Trump i svansen

Det eskalerande handelskriget mellan USA och EU inleddes med de amerikanska tullarna på stål och aluminium där EU svarade med strafftullar på bland annat motorcyklar och jeans. Donald Trump har hotat med att tullar på personbilar och bildelar är nästa steg och precis som för ståltullarna använder han argument som handlar om nationens säkerhet.

EU vill kyla ner det hetsiga läget. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ska möta Donald Trump den 21-22 juli för att försöka hitta en lösning.

"Jag åker till Washington för att presentera den europeiska synen. Jag gillar inte att den amerikanska administrationen försöker splittra medlemsländerna", förklarade Jean-Claude Juncker på fredagen efter EU-toppmötet enligt nyhetsbyrån Direkt.

"Jag är inte säker på att nå en överenskommelse, men vi försöker", fortsatte han.

Idag är USA:s tullar på personbilar 2,5 procent medan EU har avgifter på 10 procent. Donald Trump har hotat med 20-25 procentiga tullar på både bilar och bildelar och frågan utreds.

Men det skulle slå hårt mot amerikanska jobb enligt organisationen The Association of global automakers som organiserar de internationella bilföretagen med tillverkning i USA som BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda och Toyota. Priserna på importerade bilar skulle öka med upp till 6.000 dollar per bil, motsvarande över 50.000 kronor.

"Tullarna skulle skada amerikansk bilindustri som består av 14 biltillverkare där alla är globala och 10 är internationella. Om utredningen leder till tullar kommer en hämnd mot USA:s export att vara oundviklig", säger organisationens chef John Bozzella i ett uttalande.

Internationella biltillverkare skapar direkt och indirekt 1,29 miljoner jobb i USA enligt organisationen. Införs tullarna kan det leda till att 195 000 jobb försvinner varnar man och hänvisar till en uträkning gjord av the Peterson Institute for International Economics.