Coronasmocka mot Volvo Cars – produktionsstopp hotar i Torslanda

Volvo Cars har biltillverkning i Sverige, Belgien, USA och på flera platser i Kina. Men i det hårt virusdrabbade landet står biltillverkningen fortfarande stilla.

”Vårt huvudkontor i Kina är på väg tillbaka till normal verksamhet och vi kommer att återuppta produktionen i Kina så snart situationen tillåter det – vi måste följa restriktioner och riktlinjer från lokala myndigheter vilka uppdateras dagligen, och vi anpassar våra åtgärder därefter”, säger Stefan Elfström på Volvos presstjänst.

Än så länge är fabrikerna i Europa och USA igång och enligt Stefan Elfström har bolaget en tät kontakt med leverantörer i hela kedjan för att undvika störningar.

Fredrik Sidahl, vd för branschorganisationen Fordonskomponenterna, uppger dock för Sveriges Radio att Volvo Cars fabrik i Torslanda inom kort kan tvingas stoppa produktionen till följd av brist på bildelar från Kina.

”Om det inte sker en stor förändring i Kina så kommer detta hända inom en till två veckor”, säger han till SR.

Oavsett hur det går med Torslandafabriken står det klart att den för Volvo Cars viktiga kinesiska marknaden är kraftigt påverkad av virusutbrottet.

”Vi förväntar oss en negativ effekt på produktion och försäljning i Kina under det första kvartalet men tror att detta kan kompenseras under återstoden av året. Totalt sett räknar vi med fortsatt tillväxt globalt under 2020”, säger Stefan Elfström.