Bilförsäljningen störtdyker i Storbritannien – sämsta sedan 90-talet

Siffrorna för bilförsäljningen i Storbritannien i mars är historiskt usla med ett ras på 44,4 procent. Raset är värre än under finanskrisen då försäljningen som värst dök med 30,5 procent (i mars 2009). Antalet sålda bilar under en marsmånad har inte varit så lågt som i år sedan 1990-talet.

Det visar statistik från branschorganisationen SMMT (The society of motor manufacturers and traders). Prognosen för helåret sänks med 23 procent till 1,73 miljoner bilar, vilket skulle innebära en minskning på 25 procent jämfört med ifjol.

Men det kan bli värre än så. SMMT konstaterar att nedstängningen av det brittiska samhället troligen kommer att pågå i flera veckor till. Med så osäkra marknadsförutsättningar kommer SMMT att göra en ny prognos senare under april. Hittills i år har försäljningen minskat med 31 procent.

Till skillnad från i Sverige har den brittiska bilhandeln tvingats bomma igen till följd av coronaviruset. Totalt såldes 254.684 bilar i mars, en minskning med 203.370 bilar jämfört med samma månad i fjol.