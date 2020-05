Vild handel i SBB:s aktie

SBB Samhällsbyggnadsbolaget har varit en av de mest handlade i aktierna i veckan på Stockholmsbörsen trots att börsvärdet bara är 17 miljarder kronor. Aktien föll som mest 40 procent på tisdagen efter att vd:n och grundaren Ilija Batljan anhållits av Ekobrottsmyndigheten, EBM. Aktien återhämtade en del av fallet efter att Ilija Batljan frigavs på onsdagen , men föll åter på fredagen när S&P satte kreditbetyget under bevakning för en eventuell sänkning. Di kunde i veckan avslöja att EBM:s misstankar rör insiderbrott i samband med SBB:s bud på Hemfosa i slutet på förra året där bekanta skulle ha tjänat på budet. En som hann ut före raset i SBB-aktien var Erik Paulssons förvaltningsbolag Backahill som så sent som i slutet på förra veckan sålde alla sina aktier i bolaget där man varit med från start.

Den norska centralbanken överraskande med en räntesänkning i veckan och är nu med i den växande nollränteklubben. Det är den lägsta styrräntan Norges Bank någonsin haft och signalen är att den ska ligga kvar där under överskådlig tid.

Räntebeskedet var ovanligt händelserikt efter att förra veckans trio – Riksbanken, Federal Reserve och ECB – liksom Bank of England i veckan alla valt att avvakta med större åtgärder.

Trots att båda har styrräntor på noll framstår dock Sverige och Norge som relativa högränteländer jämte USA. På den amerikanska terminsmarknaden har investerarna nu börjat prisa in en svagt negativ ränta för 2021.

Pressade flygbolag får stöd