Veckans viktigaste: Hög aktivitet på Twitter och börsmedvind för vindkraft

Hög aktivitet på Twitter

Att Elon Musk, amerikansk techentreprenör och vd för Tesla, är en flitig användare av mikrobloggen Twitter är välkänt. Han har tidigare varit i blåsväder efter alltför frispråkiga tweets om Teslas finanser. Nu verkar han även se den finansiella potentialen och har enligt Financial Times flaggat upp som ägare av 9,2 procent av aktierna i Twitter. Beskedet lyfte aktiekursen 27 procent i måndags. På hemmaplan var Ilija Batljan, vd för fastighetsbolaget SBB SBB B -1,53% Dagens utveckling , förra helgen aktiv på Twitter efter att bolagets årsredovisning publicerats natten till lördagen. Ämnet för tråden var hur justeringar i redovisningen skulle tolkas.

Stora rörelser i USA-räntor

På tisdagen steg den amerikanska tioåriga marknadsräntan från 2,39 till 2,56 procent. Den senaste veckan har räntekurvan för tvååriga och tioåriga obligationer stundtals varit inventerad, det vill säga att korta räntor är högre än långa. Det är ett fenomen som historiskt med stor träffsäkerhet signalerat att en recession står för dörren. Dock brukar det dröja mellan sex månader och två år innan tillväxten blir negativ. Ett frågetecken denna gång är hur nedtryckta räntorna på långa obligationer är av Federal Reserves stödköp. Allt fler röster hörs också om att Fed bör lämna tydliga besked om bantning av balansräkningen redan på nästa räntemöte som äger rum 3-4 maj.

Se upp för upplåsning

Vid börsnoteringar är det vanligt att storägare förbinder sig att under en period inte sälja några aktier, vanligtvis ett halvår. I veckan tog inlåsningsperioden slut för storägare med mer än 5 procents ägande i nummerpresentatörstjänsten Truecaller TRUE B -0,37% Dagens utveckling , vars aktie noterades 8 oktober. Truecallers aktie tappade drygt 5 procent under onsdagens och torsdagens handel. Med tanke på det stora antalet noteringar under 2021 är det en faktor värd att hålla koll på. Särskilt i tuffare börstider, då även storägare kan vilja se över sin aktieexponering. Hos riskkapitalbolaget EQT var i höstas viljan att sälja så stor att bolaget rundade inlåsningsavtalet.

Medvind för vindkraftbolag

Nu blåser kraftig medvind för svenska vindkraftbolag. Bäst går det för OX2 OX2 +3,85% Dagens utveckling som i onsdags flyttade till Stockholmsbörsens huvudlista. I veckan ökade börsvärdet med en femtedel. Lika bra har utvecklingen varit för Eolus Vind EOLU B -6,35% Dagens utveckling , medan Arises ARISE -1,14% Dagens utveckling aktiekurs avancerade 10 procent. Sistnämnda har ingått avtal med den globala kapitalförvaltaren Blackrock om om att förvalta fyra vindkraftsparker i Finland. Men viktigaste bränslet för kursrusningen levererades av regeringen som presenterade ett åtgärdspaket för att snabba på utbyggnaden av vindkraft. Även Storbritannien kungjorde planer på att kraftigt öka havsbaserad vindkraft.