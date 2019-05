Vd-razzia, börsskalv och kronkollaps – allt om veckans dramatik

Danskar på hugget

I veckan kunde Di rapportera att den danska finanspolisen gjort husrannsakan hemma hos den tidigare vd:n för Danske Bank Thomas Borgen. Enligt den danska tidningen Berlingske misstänks tio chefer i banken för brott. Orsaken är den penningtvättshärva som brakade loss i höstas.

Di kunde också berätta att dansk polis vill prata med inkassobolaget Intrums vd Mikael Ericson med anledning av att han tidigare varit Baltikum-ansvarig på Danske. Också Loomis fick smaka danskt i veckan. Mitt under pågående stämma anklagade en reporter från landets motsvarighet till SVT:s Uppdrag Granskning kontanthanteringsbolaget för att vara involverat i penningtvätt. På det följde ett kursras om 8 procent.

Trumps tullar skakade börserna

I söndags kväll meddelade USA:s president Donald Trump via två inlägg på Twitter att landet på fredagen skulle höja tullarna mot Kina. Eftersom de flesta snarare ställt in sig på att USA och Kina inom kort skulle presentera ett handelsavtal togs placerarna på sängen med kraftiga kursras som följd. Natten till fredagen slog tullhöjningen igenom, men förhandlingarna med den kinesiska delegationen på plats i USA pågår fortfarande enligt Vita huset. Placerarna tog uppenbarligen fasta på det eftersom börserna steg under veckans sista handelsdag.