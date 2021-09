Vd-byte och halvledarbrist – här är veckans viktigaste nyheter

Fredrik Wester, Paradox Interactive. Foto: Daniel Roos

Snabbt vd-skifte i Paradox PDX -0,57% Dagens utveckling

Olika uppfattningar om spelbolaget Paradox strategi mellan vd Ebba Ljungerud och styrelseordförande Fredrik Wester ledde till att Ebba Ljungerud fick lämna vd-posten med omedelbar verkan i veckan. Grundaren Fredrik Wester gjorde comeback som vd och lämnade därmed ordförandeposten. Det är inte lätt att driva en egen linje som vd när företrädaren sitter som styrelseordförande och dessutom är bolagets största ägare med över 30 procent av aktierna. Strategiska avgörande kan säkert spelat en stor roll, men man får förmoda att även senaste årets halverade börskurs för Paradoxaktien var en del i förklaringen till vd-bytet.

Vad händer i Kina?

Nya varianter av coronaviruset kan förstås sätta käppar i hjulet för den starka konjunkturåterhämtning som just nu präglar världen. Men hösten stora orosmoln för ekonomin ser allt mer ut att bli den oroande utvecklingen i Kina. Sedan en tid pågår en statlig jakt på spelbolag och det råder även frågetecken kring fastighetssektorn efter att Evergrande, som är Kinas näst största fastighetsbolag, i veckan varnat för att lånebetalningar kan komma att ställas in. I veckan föll dessutom inköpschefsindex i Kina under 50, vilket indikerar ekonomisk avmattning samtidigt som motsvarande index i Europa och USA fortsatte att ligga kvar på höga nivåer.

Stark start på september

I veckan kom hösten när vi lämnade sommarmånaden augusti och gick in i höstmånaden september. Månadsskiftet innebar också att Stockholmsbörsen efter en uppgång på 0,5 procent inklusive utdelningar under augusti nu har gått upp 10 månader i sträck. Det är den längsta uppgångssviten sedan 1989. September har dessutom börjat bra med uppgång tre dagar i rad fram till lunchtid på fredagen. Det är långt kvar till oktober och september brukar vara en ganska svag börsmånad, men den goda starten gör att vi möjligen är på god väg mot 11 månader av oavbruten börsuppgång.

Halvledarbristen håller i sig

Bristen på halvledare inom framför allt fordonssektorn är fortsatt stor och tycks snarare har förvärrats under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. I veckan meddelade Scania att lastbilstillverkaren tillfälligt har stängt tillverkningen på tre orter i Sverige och att 9 000 anställda berörs. Volvo Cars förlängde i veckan sitt produktionsstopp i Torslanda och svensken Ola Källenius, som är vd för den tyska biljätten Daimler, varnade för att utmaningarna med halvledarbrist har tilltagit och att det innebär att försäljningen under tredje kvartalet kommer att bli avsevärt lägre än under andra kvartalet.