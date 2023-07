Tungt fall från toppen – nu hotar knockout

Efter att Börje Ekholm tajmat 5g-vågen, mer än dubblerat aktien från hösten 2016 till våren 2021 och blivit utsedd till årets ledare av Affärsvärlden vintern 2021 så har nästan hela kursuppgången under hans vd-tid raderats ut. Hälften av aktiekursen och mer än 200 miljarder kronor i börsvärde är borta sedan toppen den 21 april 2021, mest på Stockholmsbörsen.

Senast var det sämre utsikter som trots en förväntat svag rapport sänkte Ericsson ERIC B -10,64% Dagens utveckling -aktien. Nu var siffrorna lite sämre, men bättre än förhandstipsen på nästan alla rader. Omsättningen på 64,4 miljarder kronor var 9 procent lägre organiskt än i fjol men som väntat. Rörelseresultatet på 3,7 miljarder kronor var en halvering mot 2022, men klart bättre än förhandstipsen. De pressade brutto- och rörelsemarginalerna på 38,3 respektive 5,7 procent var också lite på uppsidan.

Så varför sparkade placerare bakut? Tre skäl är:

• Radiomarknaden (RAN). Inför andra kvartalet var Ericssons tro att teleoperatörerna skulle vara fortsatt försiktiga med sina nätinvesteringar och minska sina onormalt stora lager, något som också skulle kunna spilla över i det tredje. Men 2024 skulle marknaden återhämta sig. Nu låter det liknande: ”Vi är övertygade om att marknaden kommer att återhämta sig… gradvis…i slutet av 2023 och förbättras under 2024”, skriver Ericsson.

Hur många tror egentligen på det?

Nokia gör det inte längre. På fredagen omsättnings- och vinstvarnade Ericssons största konkurrent i väst. Inför trodde de på klart högre försäljning under det säsongsmässigt starkare andra halvåret än under det första. Men efter att preliminärt bara sålt för 5,7 miljarder euro under andra kvartalet och en sänkt helårsprognosen från 24,6-26,2 till 23,2-24,6 miljarder euro tror ledningen nu att andra halvåret bara blir en kopia av det svaga första. I Ericsson var analytikerprognosen 20 procents ökning.

Tongångarna från Dell’Oro går i en färsk analys också i moll. ”RAN-marknaden har expanderat färdigt för nu” konstaterar marknadsanalysbolaget och pekar på att tillväxten för 5g inte är nog för att kompensera för att investeringarna i LTE kommer att falla brant. ”Frågan är nu snarare hur mycket RAN-marknaden kommer att minska innan 6g tar vid”, skriver Dell’Oro och gissar på i genomsnitt 1 procent ned om året.

• Sparprogrammet. Ännu syns väldigt lite av greppen som ska minska kostnaderna med 11 miljarder kronor med full effekt 2024. Under årets sex första månader lämnade bara 1.693 anställda. Men snart så. ”Vi är på väg…kommer att ha positiv påverkan…under kommande kvartalet ”, skriver Börje Ekholm.

• Rörelsemarginalmålet 15-18 procent (ebita). Ericsson nådde alltså bara 5,7 procent under andra kvartalet. Ericsson tror på något liknande eller något högre under det tredje följt av ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Analytikerna hade trott på mer.

Nästan inga förutom Ericsson själv tror på att spargreppen och den bättre radiomarknad och lönsamhetsvändningarna för affärerna, molnmjukvara och företag, som vd Börje Ekholm talar om kommer att lyfta marginalen till närheten av de strax över 15 procent som bolaget siktar på under 2024 och det långsiktiga målet på 15-18 procent.

Inte en enda analytiker gör det. För 2023, 2024 och 2025 tror de i genomsnitt på 8, 13 och 13 procent.

Placerarna gör det definitivt inte. Når Ericsson 15-18 procents marginal med den omsättning som analytikerna trodde på för 2025 skulle Ericsson då tjäna 43-52 miljarder kronor. Ställs det mot Ericssons krympande börsvärde på 177 miljarder kronor och sinande nettokassa på 2 miljarder kronor innebär det en löjligt låg vinstmultipel på 3,5-4,1.

Det går inte ihop. Antingen ska aktien upp. Eller så ska Ericssons mål ned. Senast i det fjärde kvartalet måste det finnas konkreta tecken på att radiomarknaden 2024 står inför en förbättring, att spargreppen biter som de ska och att marginalen bottnat och är på väg uppåt.

Annars ligger knockouten i luften för Börje Ekholm.