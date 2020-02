Tronskifte och kursras – här är veckans hetaste nyheter

Glorian kring Atlas Copco, Sveriges största och skulle många säga finaste verkstadsbolag, hamnade lite på ned sned i veckan. Bolagets fantastiska orderingångsökning under tredje kvartalet visade sig inte vara uthållig och under fjärde kvartalet ökade orderingången organiskt med blott 1 procent. Reaktionen på aktiemarknaden blev hård och aktiekursen backade i veckan med över 10 procent och därmed tappade Atlas Copco positionen som Stockholmsbörsens största bolag. Investor har i veckan knappat in rejält och hade vid fredagens stängning ett börsvärde på 404,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Atlas Copco, vars börsvärde i veckan sjönk till 404,1 miljarder kronor. Därmed har Wallenbergs maktbolag Investor nu petat ned Atlas Copco, där Investor är huvudägare, från tronen.

Lättnad och storstädning i Swedbank