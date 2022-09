Thules vinstvarning lämnar fältet öppet för gissningslekar

Det hårdblankade friluftsproduktsbolaget Thules vinstvarning mitt under valvakan var kanske en av de mer väntade inför den annalkande rapportsäsongen. Detaljer kring hur dåligt det faktiskt går saknades dock vilket lämnar fältet öppet för gissningslekar - och lär ligga som en våt filt över aktien.

Det som ligger bakom den svaga utvecklingen är en tydlig inbromsning för cykelmarknaden, ett segment med Thule THULE -9,26% Dagens utveckling -produkter som cykelhållare och cykelvagnar. Bolagets exponering mot cykelmarknaden har tidigare legat kring 25 procent av försäljningen, men trenderna mot ett mer aktivt fritidsliv under pandemin gjorde att Thule lyfte denna siffra till nästan 50 procent.

Nu har vinden vänt. Thule varnade för detta redan i samband med halvårsrapporten men läget är ännu mer deppigt än vad bolaget spådde då. Cykelhandlare världen runt sitter med alldeles för höga lager vilket tillsammans med en allmän oro bland konsumenter, gjort att branschen är extremt återhållsamma med nya beställningar. Thule räknar med att inbromsningen kommer att påverka både omsättning och lönsamhet de närmsta nio månaderna.

Thule brukar normalt sett vara duktigt på att hålla analytikerkåren uppdaterade om läget och intresset för bolaget är stort, även internationellt och bland de som inte bevakar Thule specifikt. En förklaring är att bolaget är en relativt bra konjunkturindikator för konsumentefterfrågan och att det inte finns några tydliga peers (sektorkollegor).

Denna gång kände sig dock Thule nödgade att gå ut med en vinstvarning med knappt 20 dagar kvar av kvartalet och ungefär lika långt till bolaget går in i tyst period. Bland analytikernas som bevakar aktien är det få analytiker som hunnit få ut sina ”previews” (inför rapport-förväntningar) men Nordea är en av dem. Den 1 september kapade banken estimaten kraftigt Thule och om inte Thule hade gått ut med sin varning hade med all säkerhet fler banker följa dem under kommande veckor.

Indikationer om att Thule har legat snett gick att se redan i senaste kvartalsrapporten. Bolagets varulager hade då ökat till 3,1 miljarder kronor, mot 1,3 miljarder vid samma tidpunkt i fjol. Lageruppbyggnaden gjordes för att undvika logistikstörningar och därmed effektivt kunna möta den högre efterfrågan. Den efterfrågan är nu borta – men lagret är kvar.

Nu har Thule visserligen rasat med över 50 procent i år och är en av Stockholmsbörsens mest blankade aktier. Till viss del bör söndagens besked vara inprisat men att en ljusning väntas först framåt nästa sommar är en lång tid i aktiebranschen. I övrigt saknades detaljer om hur dåligt det faktiskt gått i kvartalet, vilket öppnar upp för gissningslekar.

Räkna med ras när Stockholmsbörsen öppnar på måndagen. Andra närliggande bolag i sektorn lär dras med, exempelvis hjälmbolaget Mips, även om affärsmodellen är väsenskild från Thule.