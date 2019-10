Teliabomb, bankfest och fastighetsfiasko - så gick veckan

Händelserikt i bankvärlden Bankerna bjöd på stora överraskningar i sina niomånadersrapporter. Nordea sänker utdelningen för nästa år och tog olika typer av extraordinära kostnader på totalt 13 miljarder kronor. Handelsbanken lanserar det största besparingsprogrammet någonsin medan Swedbanks kostnader steg rejält till följd av penningtvättskandalen i Baltikum. Sett över veckan blev däremot inte bankerna någon dålig placering. Tre av fyra banker, Swedbank var undantaget, steg på Stockholmsbörsen under veckan och i genomsnitt var uppgången för de fyra storbankerna nästan 2 procent. Det kan möjligen tas som intäkt för att årets svaga kursutveckling för banksektorn har gjort att förväntningarna nu är så låga att inte ens trista överraskningar sänker aktierna.

Fastighetsanalytikernas nya nyckeltal Fastighetsbolagen Atrium Ljungberg, Castellum och Fabege rapporterade samtliga minskad nettouthyrning under kvartalet. Det var inte med många miljoner kronor som nettouthyrningen minskade sett till att bolaget äger fastigheter för tiotals miljarder kronor. Uppgifterna satte dock under börsveckan rejäl press på fastighetsbolagen som överlag backade med 5-10 procent. Ibland behöver marknaden hitta ett argument för att sälja och detta kvartal var det nettouthyrningen. Hade inte fastighetssektorn inför rapportsäsongen varit börsens bästa bransch med en uppgång på närmare 50 procent inklusive utdelningar hade nog inte nettouthyrningseffekten på börskursen blivit så stor.

Vd-karusellen stannar Sensommarens vd-karusell är av allt att döma inne på slutvarvet efter att det under veckan blivit klart att Sandviks nya vd kommer från Assa Abloy och heter Stefan Widing och att Telia utsett Allison Kirkby som ny vd. Den sistnämnda utnämningen är särskilt intressant eftersom det betyder att två gamla Tele2-chefer i form av Telias nye styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer och Allison Kirkby nu tillsammans ska börja konkurrera med sin gamla arbetsgivare. Det blir intressant att se om det är personer eller kultur som är viktigast när det gäller att vinna telekomkriget. En liten vd-bricka återstår dock och det är vad Saabchefen Håkan Buske ska hitta på härnäst. Han slutade dock på Saab på bästa sätt med ett resultatlyft på 11 procent i veckans kvartalsrapport.

LÄS OCKSÅ: Hon är en ”game changer” – dags att ompröva folkaktien

Hög värdering kräver höga vinstlyft

Även under en så pass framgångsrik rapportsäsong som denna finns det stora förlorare. Bland de större återfinns två Skåneföretag, nämligen medicinteknikbolaget Cellavision och fettillverkaren AAK som i veckan föll med 21 respektive 8 procent. Förutom geografisk härkomst har bolagen det gemensamt att de värderas till höga vinstmultiplar och att det kan vara jobbigt när vinstillväxten avtar. Cellavisions rörelsevinstökning på klena 4 procent och fettillverkaren AAK:s magra vinstlyft på 6 procent var långt ifrån vad marknaden hade prisat in.

In kommer Gösta

En uppseendeväckande riktad nyemission gjordes också i veckan, när Ilija Batljans fastighetsbolag SBB tog in 400 miljoner kronor. Det ovanliga var att emissionen gjordes med 10 procents premie. Den småländske industrimannen Gösta Welandson var beredd att betala 22 kronor per aktie för att få fylla på kassan i SBB, att jämföra med de 19,90 kronor som aktien stängde på dagen före affären.