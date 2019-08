Techrevansch och kronkollaps

Kontantbud på Kapp-Ahl

I måndags lade storägaren, Rune Anderssons Mellby Gård, ett kontantbud om 20 kronor per aktie i Kapp-Ahl. Priset motsvarar en premie på 43 procent mot fredagens stängningskurs. Samtidigt är det också den nivå där aktiekursen befann sig så sent som i januari. Kapp-Ahl har precis som flera branschkolleger utmaningar och storägaren bedömer att det arbete som behöver göras är lättare att genomföra utanför börsen. Mellby Gård ser också möjliga samarbeten med sina andra modebolag, som Lund Fashion med Flash och Dea Axelssons. Prospektet kommer 22 augusti och sista svarsdag väntas bli 20 september. Om inte Mellby Gård får in minst 90 procent av aktierna dras budet tillbaka.

Svag BNP-siffra sänkte kronan

BNP sjönk med 0,1 procent under andra kvartalet från föregående kvartal, enligt SCB:s preliminära statistik som kom i veckan. På årsbasis ökade svensk BNP med 1,4 procent, vilket var klart lägre än vad analytiker hade räknat med. Utfallet var även svagare än Riksbankens prognos. Framförallt var det minskade investeringar i maskiner och inventarier som låg bakom nedgången, då fasta bruttoinvesteringar sjönk 1,1 procent i årstakt. Även exporten och offentliga konsumtion var svagare än väntat medan hushållens konsumtion var något bättre. Den redan svaga kronan försvagades ytterligare på beskedet - facit för tisdagen blev att kronan tappade 9 öre mot euron till 10,66 kronor.