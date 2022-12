Störst går först – möjligt rally när de mindre vaknar

Den som har placerat i en fond som följer Stockholmsbörsens mest handlade aktier, de som finns i OMXS30-indexet, har kommit lindrigt undan under det mycket besvärliga börsåret 2022. Inräknat aktieutdelningar är indexet bara ned med 9 procent hittills i år.

Värre är det för Stockholmsbörsens breda börsindex som har fallit med 18 procent och riktigt jobbigt har året varit för småbolagen på First North-listan som har rasat med närmare 50 procent i värde.

OMXS30-indexets försprång beror bland annat på att samtliga storbanker som väger tungt i index nu ligger på plus sedan årsskiftet. OMXS30-index har dessutom gynnats av den amerikanska tobaksjätten Philip Morris bud på Swedish Match som därigenom är årets bästa aktie i indexet, med en kursuppgång på 61 procent inklusive aktieutdelning.

Även årets 38-procentiga uppgång för läkemedelsbolaget Astra Zeneca har bidragit till att OMXS30 leder indexligan, liksom gruvbolaget Boliden som inklusive utdelningar har gett en avkastning på goda 20 procent i år.

På First North-listan lyser kursuppgångarna däremot med sin frånvaro bland indexets största bolag. Det enda större First North-bolaget som har stigit i år är dataspelsutvecklaren Paradox.

En annan bidragande orsak till den stora kursdifferensen mellan små- och storbolag är att OMXS30-indexet har stigit med 18 procent sedan bottennivån i början av oktober samtidigt som höstens börsåterhämtning uteblivit bland mindre bolag och på First North.

Men om börsuppgången håller i sig och vi får ett julrally liknande fjolårets talar historiken för att kursåterhämtningen även når ned till de mindre listorna. De brukar med viss eftersläpning följa efter storbolagsindex.

Ett talande exempel är hur det såg ut under börsrallyt efter pandemibörsraset våren 2020. När väl börsoptimismen fortplantat sig till First North-bolagen gick det fort uppåt. First North-index rusade med hela 178 procent från 2020 innan börsuppgången tog slut i februari 2021, samtidigt som Stockholmsbörsens under samma period bara steg med drygt 60 procent. Men för att se en liknande utveckling krävs det betydligt högre riskaptit än den vi i dag ser på aktiemarknaden.