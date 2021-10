Skakig resa för Volvo Cars och bankkamp – veckans viktigaste nyheter

Skakig resa för Volvo mot börsen

Volvo Cars Håkan Samuelsson och Geelys Li Shufu. Foto: TT

Veckan blev en skakig resa för Volvo Cars ambitioner om att börsnotera biltillverkaren nästa torsdag. På marknaden har uppfattningen varit att ankarinvesterarna har tecknat en för liten del av börsnoteringen och att bland de som har förbundit sig att teckna aktier har normalt stora börsaktörer som AP-fonderna lyst med sin frånvaro. Kritiken har även varit stor både mot sättet hur noteringen genomförs och framför allt att Geely avsåg att behålla 97 procents av rösterna även efter nyemissionen och börsnoteringen. Men bättre sent än aldrig. På fredagen stämplade Geely om sina A-aktier till röstsvaga B-aktier. Därmed är nog vägen betydligt rakare för Volvo att verkligen nå Stockholmsbörsen på torsdag.

... men smidig resa för Flat Capital

Sebastian Siemiatkowski tillsammans Hanna Wachtmeister, vd för Flat Capital. Foto: Jesper Frisk

Finansföretaget Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski listade i veckan sitt privata investeringsbolag Flat Capital på First North och tog i samband med det in 100 miljoner kronor. Innehaven består av en post aktier i Klarna, vilket fick investerarna att kasta sig över det lilla investeringsbolaget. Aktieerbjudande övertecknades med 1.300 procent och intressent har varit fortsatt enormt under de tre dagarna aktien har handlats. Teckningskursen sattes till 10 kronor och som mest under veckan handlades Flat Capital-aktien till 45 kronor. Kanske skulle Volvo kryddat sin noteringsanrättning med lite inköpta Klarnaaktier för att underlätta nästa veckas börsnotering.

Cigarr för Johan Torgeby ...

Johan Torgeby, koncernchef och vd för SEB. Foto: Claudio Bresciani / TT

Samtliga fyra storbanker hann under veckan släppa sina niomånadersresultat och i bankkampen avgick SEB SEB A +2,07% Dagens utveckling som börsvinnare med ett kurslyft på 7 procent i veckan. Detta sedan såväl provisionsnettot som räntenettot ökat mer än förväntat samtidigt som banken dessutom kunde meddela att det ger ännu en utdelning till aktieägarna och dessutom ska börja återköpa aktier. Solklar förlorare blev däremot Handelsbanken SHB A +0,89% Dagens utveckling , vars aktie backade med 5 procent i veckan sedan räntenettot kommit in lite svagare än förväntat men där framför allt förhoppningarna om åtgärder kring det problemfyllda brittiska dotterbolaget lyste med sin frånvaro. I stället meddelade banken att den ska sälja sina verksamheter i Finland och Danmark.

… och starkare saker hos Avanza AZA +0,63% Dagens utveckling

Foto: Henrik Montgomery/TT

Även uppstickarbanken Avanza släppte i veckan sin niomånadersrapport som när den publicerades inledningsvis sänkte Avanza-aktien med 7 procent. Mest rubriker i veckan kring Avanza skapade däremot nyheten om att företaget låtit knarkhundar gå igenom huvudkontoret i jakt på droger efter att sådana hittats på ett par ställen i lokalen. Tankarna går till magasinet Fortunes gamla omslag i samband med finanskrisen där tidningen ställde frågan ”What were they smoking?” för att få ett svar på hur bankanställda kunde värdera bolåneobligationer som de gjorde.