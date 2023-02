Riksgälden spår inflation på 1 procent i slutet av 2023

Efter att ha vuxit med 2,4 procent i fjol krymper BNP i år med 0,7 procent och växer nästa år med blygsamma 1,3 procent. det bedömer Riksgälden, som bland annat sköter statens upplåning, i den första av årets tre prognoser. För i år är det en liten uppjustering av BNP-tillväxten jämfört med prognosen från oktober.

”Det beror dels på den lite gynnsammare utvecklingen i omvärlden, dels på att den mycket höga inflationen väntas falla tillbaka något snabbare, vilket påverkar räntor och köpkraft. Sammantaget faller BNP med 0,7 procent i år och stiger med 1,3 procent 2024 enligt vår prognos”, skriver Riksgälden.

Omslaget i konjunkturen märks i budgetsaldot. Under 2022 visade de ett plus på 164 miljarder kronor, vilket var klart mer än de 91 miljarder gälden räknade med i oktober. I år blir det i stället minus 42 miljarder och nästa år minus 41 miljarder enligt prognosen. Det kan jämföras med oktober-bedömningen som låg på plus 27 respektive plus 12 miljarder kronor.

Försvagningen gör att Riksgälden från och med nästa räknar med att öka upplåningstakten. En brasklapp är att det kapitaltillskott som Riksbanken väntas begära för att återställa det egna kapitalet inte finns med i kalkylerna. Hur mycket pengar det kommer att handla om är oklart men cirka 50 miljarder kronor är inte orimligt.

Mest spektakulärt är att Riksgälden räknar med att inflationen redan mot slutet av året närmar sig 1 procent, bland annat mot bakgrund av fallande världsmarknadspriser på jordbruksprodukter och varor.

”Lägg därtill att baseffekterna blir stora i början av 2023 när höga prisökningar i början av 2022 faller ur 12-månaderstalen. Detta talar sammantaget för att inflationen kommer att dämpas snabbt”, heter det.

Gälden noterar dock samtidigt att företagens prisplaner indikerar fortsatta höjningar och att vissa administrativt satta priser kan bidra till ett tryck uppåt. Trots detta är bedömningen att inflationen mätt som KPIF nästa år blir långt under Riksbankens mål.

”Den sammantagna bilden är att inflationen enligt KPIF faller mot 1 procent redan i slutet av 2023. Mätt som årsgenomsnitt väntas KPIF-inflationen bli 5,0 procent i år respektive 1,0 procent 2024.”