Rapportras för tillväxtbolag och ny Kinafrossa – veckans viktigaste nyheter

Dyr tillväxt

Adam Schatz, vd för BHG. Foto: Lars Jansson

Det fortsätter att vara stora rörelser i Stockholmsbörsens tillväxtbolag när rapporterna presenteras. Mest är rörelserna nedåt, vilket bekräftades i veckans rapporter. Många av tillväxtbolagen som Sdiptech, Evolution och BHG har tappat rejält på sina rapporter den senaste tiden, trots överlag goda vinstökningar. I veckan rasade meddelandebolaget Sinch med 20 procent på rapportdagen, trots att rörelseresultatet ökade med 19 procent. Även bostadssajten Hemnet rasade initialt på torsdagens rapport, trots att vinsten per aktie ökade 125 procent. Kanske tycker investerarna att värderingarna på tillväxtbolagen är väl höga. Hemnet och Sinch handlas till exempel till p/e 58 respektive 43 på nästa års vinstprognos.

Kinakåkar skrämmer

Reklamaffisch för ett av Evergrands bostadsprojekt. Foto: Vincent Yu

Skräckrubrikerna kring fastighetsjätten Evergrande må ha bedarrat, men orosmolnen kring den kinesiska fastighetssektorn har definitivt inte skingrats. Veckan som gick var den sämsta hittills för Premias ETF för kinesiska fastighetsobligationer utgivna i dollar, när den börshandlade fonden backade 10 procent. Finans- och fastighetskonglomeratet Kaisa Group Holdings meddelade på torsdagen att ett dotterbolag har missat betalningarna på inhemska sparprodukter. Bolagets företrädare uppgav att likviditetskrisen saknar motstycke. Räntan på kinesiska högriskobligationer har rusat till 22 procent, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Nedtrappning inledd

Fed-chefen Jerome Powell. Foto: Manuel Balce Ceneta

Det stora numret under en centralbankstung vecka var att amerikanska Federal Reserve helt enligt planerna meddelade att köpen av räntepapper börjar trappas ned. Det ska ske med takten 15 miljarder dollar per månad med början senare i november. Om den farten hålls sker målgång vid halvårsskiftet 2022 och därefter är det öppet för räntehöjningar. Norges Bank har redan höjt räntan och avvaktade som väntat vid veckans möte. Men planen är fortsatt att nästa steg tas i december. Bank of England stack ut genom att, på tvärs med med de signaler som har skickats den senaste tiden, inte höja räntan. Pundet tappade och korträntorna sjönk efter den kommunikationsmissen.

Inköpare på bra humör

Foto: Bo Håkansson

Inköpschefsindex för oktober visade i veckan att svenska företag inom såväl industrin som tjänstesektorn fortsatt tuffar på i god takt. Särskilt industrins motståndskraft imponerar med tanke på problemen med komponenter och logistik. Extremt uppskruvade delindex för priser och leveranstider skvallrar dock om att allt inte är frid och fröjd. En annan ljuspunkt var att humöret steg bland amerikanska inköpare i tjänstesektorn. Det tyder på att med lägre smittotal kommer farten i USA-konjunkturen att öka.