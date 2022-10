Plockar in en stukad fastighetsaktie

Min drömportfölj - Allin - har i veckan som varit vilat sig i form inför rapportperioden. Lite ur form faktiskt. Jag hoppas att rapporterna ger den lite tryck och plockar in en fastighetsaktie som åkt på mycket stryk.

Jag tror, liksom analytikerkollektivet enligt kollegan Mikael Vilenius, på ytterligare en för säsongen - och makroklimatet - oväntat varm rapportflod, och att de kalla vinterströmmarna håller sig borta ett tag till. För att inte tala om isbergen.

Allin, döpt efter Peder Fredricsons modiga drömhäst All In, är just en drömportfölj. Men jag har helt klart varit för försiktig inledningsvis, inte vågat mig på snäva kurvor utan varit nervös för hinder som inflation och vinstvarningar. Jag ligger hopplöst efter.

Nu höjer jag risknivån i alla fall lite.

Jag hoppas på att börsen tänker vara på lite bättre humör en tid och att de utskällda fastighetsaktierna kan få ännu en vecka i värmen. Atrium Ljungbergs rapport i förra veckan tolkades som att läget inte är så illa, inte ens för handelsfastigheter. Ännu.

Mest spännande i sektorn är så klart Ilija Batljans SBB som fallit över 80 procent i år. Men jag är för feg, helt enkelt. Knut Rosts Diös, med sin exponering mot stekheta norra Sverige, har klarat sig bättre och är ned 40 procent. Jag tar en mellanväg och väljer Erik Selins Balder. Utan att vara expert känns det som att risken är högre än i Diös men lägre än i SBB.

Bioteknikbolag är jag också livrädd för egentligen. Men jag väljer ändå att stoppa in Camurus, som väntar på ett besked från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Aktien har gått bra i år, men ett godkännande kan ge ett lyft.

För verkstadsbolagen finns det såklart alla möjliga utmaningar, men hittills i år har de klarat rapporterna bra, och Sandvik var bättre än väntat. Jag har alltid velat äga Atlas Copco, så nu får Allin den förmånen.

Jag hoppas att Allin nu är redo för att visa sin kvickhet och sitt mod. Annars får jag tänka om igen. Det är den stora förmånen i den här tävlingen.