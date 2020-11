Apple ändrar spelplanen

I veckan meddelade Apple att plattformsavgiften i App Store halveras för för appar som drar in mindre än 1 miljon dollar per år via App Store. Från och med 2021 betalar dessa appar 15 procent av appintäkterna till Apple, i stället för tidigare 30 procent. Plattformsavgiften på App Store är något som exempelvis Spotify och Epic Games, bolaget bakom populära spelet Fortnite, har kritiserat. Avgiften påverkar till exempel också mobilspelsaktörer som Stillfront. Enligt Bloomberg uppskattar analytiker att prissänkningen kommer att leda till en intäktssmäll på mellan 600 miljoner dollar och 1,6 miljarder dollar, vilket motsvarar 0,2-0,6 procent av Apples totala intäkter förra räkenskapsåret.

Ovälkomna besked

Den gångna veckan har ABB, Intrum, NCC, Electrolux och AAK arrangerat kapitalmarknadsdagar. Om vi samlar ihop kursreaktionerna på respektive kapitalmarknadsdag backade aktierna med i genomsnitt 2 procent och förutom byggbolaget NCC föll varenda aktie på bolagsledningarnas besked. Det ska dock påpekas att snittet främst dras ned av inkassobolaget Intrum där aktien föll 6,2 procent på de förändrade finansiella målen som tillkännagavs på kapitalmarknadsdagen. Efterföljande dag fortsatte också aktien att falla med ytterligare 5,3 procent. Industrikoncernen ABB:s nya vd Björn Rosengrens besked att några divisioner är till salu och att bolagets tillväxtmål sänks en smula uppskattades inte heller. Kursen föll 2,5 procent.

Sverige lånar billigt och länge

I onsdags meddelade Riksgälden att myndigheten lånat 13 miljarder kronor till en ränta på 0,53 procent nominellt, det vill säga inte justerat för framtida inflation. Pengarna hämtades in via en ny 25-årig statsobligation och löptiden på 25 år gör att lånet är det med längst löptid bland de lån som utgör Sveriges statsskuld, uppger Riksgälden. 55 investerare deltog i auktionen och budvolymen uppgick till 44,5 miljarder kronor.

Bakslag för Trumps kandidat

Nästan ett och ett halvt år efter att USA:s president Donald Trump nominerade Judy Shelton till centralbanken Federal Reserve åkte kandidaten på ett rejält bakslag i veckan. Flera republikaner korsade partilinjen för att blockera henne från att avancera till ett slutgiltigt godkännande.

Judy Shelton är en minst sagt kontroversiell figur som kritisterat av hårt av namnkunniga nationalekonomer som Joseph Stiglitz och Olivier Blanchard. Hon har bland annat förordat en återgång till guldmyntfoten, anpassat sin syn på penningpolitiken helt efter Donald Trump och jämfört den amerikanska centralbanken med Sovjetunionens planekonomi.