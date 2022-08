Nytt nordiskt förlustrekord – och det kan bli värre

Lundbergs substansvärde efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni till 441 kronor per aktie, totalt 109,3 miljarder kronor, jämfört med 533 kronor per aktie, totalt 132,3 miljarder kronor, vid årsskiftet. Den 23 augusti 2022 uppskattades substansvärdet vara 478 kronor per aktie.

Koncernens nettoomsättning första halvåret växte till 14.851 miljoner kronor från 12.739 Mkr i jämförelseperioden. Resultatet efter finansiella poster landade på jämförelsevis magra 1.299 miljoner kronor, att jämföra med 8.473 Mkr ett år tidigare. Resultatet från andelar i intresseföretag utgjorde minus 4.406 Mkr, en nedgång från plus 3.690 Mkr.

I andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 7.472 Mkr, att jämföra med 6.505 Mkr i jämförelsekvartalet. Resultat efter finansiella poster mer än halverades till 1.506 Mkr från 3.244 Mkr. Rörelseresultatet mer än halverades också; 1.584 miljoner kronor andra kvartalet jämfört med 3.312 Mkr samma period 2021.

Vid utgången av kvartalet utgjorde Lundbergsföretagens innehav i Holmen den största andelen av substansvärdet med 21 procent följt av Industrivärden och Indutrade. Substansvärdet i Lundbergs Fastigheter uppgick vid utgången av perioden till 20.616 Mkr.

Samtidigt har en intern värdering av förvaltningsfastigheterna skett genom att varje enskild fastighets verkliga värde bedömts, framgår av rapporten. Sammantaget bedöms det verkliga värdet uppgå till 28.309 Mkr.