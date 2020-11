Innehåll från Maîtres Annons

– Vi har knutit till oss stans bästa restauranger, och skickar faktura via mail, säger Malin Carlsdotter, COO på Maîtres.

Svenska foodtech-företaget Maîtres har knutit till sig Sveriges bästa restauranger och ger sina användare möjligheten att smidigt boka bord och betala på sina favoritställen – direkt i appen.

– Restaurangkvitton är en tidskrävande administration som de flesta företag inte lyckats digitalisera. Vi summerar era restaurangbesök och skickar en samlingsfaktura på månatlig basis via mail. Fakturan kompletteras med en specifikation kopplad till varje enskilt besök, berättar Malin Carlsdotter, Maîtres COO.

– Det är även betydligt mer klimatsmart att få fakturan via mail istället för att samla på sig mängder av papperskvitton, fortsätter hon.

Företag kan även enkelt registrera flera användare till sitt företagskonto och snabbt ändra betalningsmetod och dricks i appen, om man till exempel vill byta mellan faktura- och kortbetalning.

– En annan fördel är att användare kan skriv in syfte och deltagare direkt i appen, så blir det automatiskt en del av din redovisning, berättar Malin Carlsdotter vidare.

Appen guidar sina användare till olika restauranger både via en smidig kartfunktion och kategorier baserat på vad du gillar. Exempel på restauranger i Stockholm som finns med är Vassa Eggen, Pontus in the Air, B.A.R., Tennstopet, Rolfs Kök och Broms. Hela listan med restauranger finns att upptäcka i appen.

Maîtres finns även i Göteborg, Båstad, Åre och Västerås.

För restaurangerna bjuder Maîtres på andra fördelar, unika på marknaden.

– Vårt system gynnar både krögare/personal och gäster. Vi skapar mervärde för båda parterna lika mycket, fortsätter Malin och förklarar hur det fungerar:

– Eftersom vi inte har krav på ny hårdvara utmärker vi oss från liknande tjänster. Dessutom innebär vår tekniska lösning att personalen kan fortsätta arbeta i ett system som de är vana och bekväma med, det möjliggör en snabb skalning av vår tjänst bland restauranger.

Ladda ner Maîtres direkt via Appstore eller Google Play

Restaurangbranschen har haft det tufft senaste året och Maîtres vill vara en del av lösningen framåt.

– Vi vill hjälpa hela restaurangbranschen att digitalisera sig och möta de krav som dagens allt modernare och digitala målgrupper efterfrågar. Det är ett ganska tufft klimat för krogarna idag, vi är övertygade att vi kan hjälpa till i dessa tider, säger Anders Ingårda, CEO Maîtres.

Ansök om att bli fakturakund här, och skapa smidigare restaurangbesök framåt.