Nu bör alla investerare dra öronen åt sig

Återigen har medicinteknikbolaget Integrum hamnat i blåsväder efter att en av fyra patienter – den som var nära att dö – helt utelämnats ur bolagets forskningsrapport.

Att det framkommer fler allvarliga problem kring First North-bolagets implantat och att informationsgivningen är under all kritik bör få samtliga investerare att dra öronen åt sig.