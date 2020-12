Balder BALD B -1,11% Dagens utveckling entrar ägarlistan

Ägarstriden i det norska fastighetsbolaget Entra har fortsatt i veckan. På måndagen blev det klart att Erik Selins Balder köpt 5 procent av aktierna, dock utan intention att lägga bud. På torsdagen flaggade Balder upp för över 10 procent av aktierna och är därmed den näst största ägaren i den norska kontorsägaren.

På onsdagen drog SBB tillbaka sitt bud där en uppenbart missnöjd Ilija Batljan meddelade att han hade förväntat sig ett professionellt agerande från Entras ledning. I veckan blev även Entras nya värdering av fastigheterna klar. De skrevs upp med hela 8,1 procent och substansvärdet med 23 kronor per aktie. Det nya substansvärdet blir alltså 185 norska kronor vilket är avsevärt högre än Castellums bud på 171 kronor. Castellum behöver alltså höja sitt bud markant om det ska gå igenom.

Nyputsad fasad

I veckan fick Stockholmsbörsen en ny aktie när Fasadgruppen gjorde debut. Teckningskursen var 60 kronor och i kursen har handlats runt 75 kronor i veckan, en uppgång på cirka 25 procent. Bolaget har lyckats charma tunga institutioner som Swedbank Robur och Capital Group som blivit storägare – och hittills alltså gjort en bra affär. Di:s analytiker Ulf Petersson var dock skeptisk till bygget och rekommenderade ”teckna inte” då dagens bolag byggts ihop med förvärv på bara tre år. Värderingen sågs också som hög med cirka 30 gånger vinsten på teckningskursen, vilket blivit ännu högre efter kursrusningen.

Kyligt bra affär

En av veckans bästa affärer ser riskkapitalbolaget EQT ut att ha gjort när man blev huvudägare i kylgrossisten Beijer Ref. Den tidigare huvudägaren Carrier har uppenbart velat komma ur sitt innehav en tid. Så sent som i september sålde bolaget en post på 7 procent av kapitalet. I veckan köpte EQT det resterande innehavet på knappt 30 procent av kapitalet för cirka 244 kronor per aktie. Beijer Refs aktie har rusat i veckan sedan överhänget från Carrier försvann och noteras nu runt 350 kronor vilket innebär att EQT redan gått plus över 40 procent på affären.

Ombytta roller

I veckan meddelade börsen förändringarna i prestigeindexet OMXS30 som bland annat följs av fonder och används i optionshandel. Stålbolaget SSAB SSAB B -4,29% Dagens utveckling :s får lämna och ersätts av nätkasinobolaget Evolution EVO +1,7% Dagens utveckling Gaming. Trots att det var väntat med tanke på den omfattande handeln i spelbolaget stärktes aktien och noterade ett nytt ”all-time-high” i veckan. Börsvärdet är cirka 165 miljarder kronor vilket placerar bolaget strax bakom Handelsbanken. Börsvärdet är dock större än till exempel Telias och Swedish Matchs. Inte illa för ett bolag som klev in på First North så sent som i mars 2015. Teckningskursen var då 16 kronor justerat för split och börsvärdet 2,9 miljarder kronor.

