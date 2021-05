Marknaden räknar med dubbla höjningar från Ingves

Innehåll från Opengear Annons

Opengear har redan sedan starten varit en pionjär inom sitt marknadssegment och är än idag drivande inom out-of-band-områdets (OOB) utveckling. Företaget erbjuder en unik helhet som inte kan matchas av någon annan aktör på marknaden. Under det senaste året har efterfrågan på Opengears tjänster ökat dramatiskt, något John menar grundar sig i de kraftigt förändrade arbetsförhållanden som pandemin har medfört.

– Anställda kan inte längre resa som förut och många arbetar därtill hemifrån, vilket innebär ett decentraliserat arbetssätt och stora utmaningar vad gäller driftsäkerhet och fjärråtkomst. Med Opengears Network Resilience Platform och OOB-teknologi får företag tillräckligt med bandbredd för att kritiska processer ska kunna fortsätta att fungera under ett avbrott, oavsett om det gäller ett stort datacenter eller en liten butik.

Ett separat manageringsplan

Förenklat innebär Opengears Network Resilience Platform att användaren via en fysisk NetOps- eller smart OOB-enhet får tillgång ett separat manageringsplan. Här kan användaren få kontakt med en specifik konsolport eller utrustning inom sitt nätverk på distans. Detta sker via ett avgränsat nät – open band – som är separerat från det ordinarie produktionsnätet. Därmed begränsas mängden personer som kan få kontakt och hantera just den utrustningen, vilket innebär ökad säkerhet.

– De flesta säkerhetsbrister sker internt hos företag. Har man känslig utrustning är det avgörande att begränsa hur många personer som har kontakt med den utrustningen. Genom att använda ett manageringsplan blir uppkopplingen säker och du riskerar inte att tappa kontrollen av till exempel brandväggar, om nätet skulle gå ner.

Ökar produktiviteten kraftigt

Möjligheten till fjärråtkomst över infrastruktur är särskilt relevant för företag vars IT-infrastruktur och -system är geografiskt decentraliserade eller där rätt kompetens saknas internt. Med Network Resilience Platform kan allt från provisionering och dagligt enhetsunderhåll till kontroll av nätverksinfrastruktur via internet eller 3G/4G utföras centraliserat. Fördelarna vad gäller responstid, nätverksåtgärder och produktivitet blir följaktligen omfattande.

– En annan mycket viktig aspekt är miljöfördelarna; att använda Opengears lösningar är nästan som att ha en nätverkstekniker på plats. De operativa teamen slipper resa runt och kan ändå arbeta proaktivt på distans för att säkerställa att nätverken alltid är uppe. Det blir också en stor fördel då man exempelvis snabbt behöver sätta upp ett nytt nät eller ska flytta till ett nytt kontor.

Kan skräddarsys efter behov

Lösningarna fungerar out-of-the-box och tar inte ens en timme att komma igång med. För de som vill finns även möjligheter att skräddarsy Opengears lösningar efter sitt eget upplägg, exempelvis vad gäller uppstart av existerande utrustning eller hur systemet ska reagera om det befintliga nätet går ner.

– Allt fler inser vikten av den här typen av lösningar; det bevisas inte minst av att omkring 75 procent av de företag som ligger på Fortune 100-listan litar på sin Opengear-lösning. Det är vi både stolta och glada över, avslutar John.

