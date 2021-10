Makrorådet: Överdriven skräck för recession

USA går in i recession innan årsskiftet. Det hävdar bland andra David Blanchflower, med en bakgrund i Bank of Englands räntekommitté. Så illa är det knappast enligt Makrorådet.

USA-statistiken har överraskat rejält negativt under hösten. Nyligen förutspådde ekonomerna David Blanchflower, extern ledamot i Bank of Englands räntekommitté 2006-2009, och Alex Bryson i ett så kallat working paper att USA kommer att gå in i recession i slutet av året. Den dramatiska slutsatsen drar de mot bakgrund av den markanta nedgången i hushållens tillförsikt, vilket historiskt har varit en signal om förestående recession.

Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén tror att de övertolkar signalen.

”Det de tittar på är konsumentförtroendet. Och sambandet mellan antalet covid-patienter i USA och konsumentförtroendet är starkt. Så om man tittar på det som hände i USA under det tredje kvartalet tror jag att det hänger mycket ihop med att delta-vågen slog hårt”, säger han i Di-podden Makrorådet.

Claes Måhlén räknar med att USA-hushållen repar mod framöver.

”Nu är den här smittovågen på väg att lägga sig och då kommer hushållens tillförsikt troligen att förbättras. Förutsättningarna är trots allt att sparandet är högt, att det finns lediga resurser i ekonomin och att den ekonomiska politiken är expansiv. Det är en miljö där vi inte förväntar oss en recession. Jag tycker det är fel att tolka konsumentförtroendet som en recessionssignal när det finns en ganska tydlig extern faktor som påverkar.”

Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, håller med.

”Vill man vara spydig kan man säga att vi alltid är på väg mot recession så fort konjunkturen har toppat. Och när vi ekonomer säger att konjunkturen har toppat menar vi att tillväxten har börjat tappa fart. Och där kan vi absolut konstatera att vi befinner oss.”