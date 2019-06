Makrorådet: Högt spel på marknaden

Den 19 juni är det dags för nästa räntebesked i USA. Få väntar sig att Federal Reserve sänker räntan redan då, men mötet kan ge Fed-chefen Jerome Powell och hans kolleger möjligheten att mer tydligt flagga för sänkningar senare i år eller nästa år.

”Stoppar man in tillväxt- och arbetsmarknadssiffrorna i en klassisk modell för hur centralbankerna brukar fatta beslut så går det faktiskt att rättfärdiga nästan två sänkningar redan nu”, säger Kristin Magnusson Bernard.

Under första kvartalet växte USA-ekonomin 3,1 procent i uppräknad årstakt , men många räknar med en avmattning under resten av året. Atlanta Feds BNP-indikator visar till exempel på bara 1,4 procents tillväxt under andra kvartalet, bland annat efter en svag sysselsättningsrapport för maj.

En titt på de senaste decennierna visar att Fed oftast sänker eller höjer under en längre period när räntan väl ändras åt något håll. Men 1995 sänkte dåvarande Fed-chefen Alan Greenspan tre gånger för att förhindra en befarad inbromsning i ekonomin. Redan 1997 höjdes räntan igen.