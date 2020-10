Lyxbyggaren reser sig på nio – här är veckans viktigaste nyheter

Ingen fastighetskris än

Castellums vd Henrik Saxborn. Foto: Bo Håkansson

Castellum och Atrium Ljungberg sparkade igång rapportsäsongen för fastighetssektorn i veckan. I Castellums siffror är det svårt att se att landet gått igenom sin värsta kris på många år. Under kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 8 procent och med 9 procent för de första nio månaderna i år. Vd Henrik Saxborn dämpar dock förväntningarna på kommande kvartal på grund av att flera stora projekt väntar på färdigställande och omförhandlingar av avtal skjutits upp.

Atrium Ljungberg minskade dock förvaltningsvinsten med 15 procent i kvartalet och med 11 procent hittills i år. Minskningen beror till största del på att bolaget vältajmat sålde Farsta centrum men också på kundförluster och coronarabatter. I jämförbart bestånd var resultatökningen 1,5 procent i år.

Emissionskaos i SAS

Foto: Johan Nilsson/TT, Johan Nilsson/TT

På torsdagen slutade teckningsrätterna i SAS pågående nyemission att handlas. Teckningsrätternas värde har kollapsat under perioden de handlats och stängde på ynka 6 öre på torsdagen. SAS-aktien har dock konstigt nog hållit sig uppe bättre under perioden vilket kan bero på att den varit väldigt svår att blanka då få velat låna ut den. Teckningsperioden pågår till på måndag och på onsdag får vi reda på utfallet. Risken är överhängande att många inte velat stoppa in mer pengar i det krisande flygbolaget utan att den svenska och danska staten, som garanterar emissionen, kommer att bli en avsevärt större ägare än tidigare.

Lägre arbetslöshet och inflation

Foto: Henrik Montgomery/TT

Veckan har bjudit på färsk statistik både när det gäller inflationen och arbetslösheten. Prisökningstakten sjönk i september till 0,3 procent från 0,7 procent i augusti. Det var lägre än väntat och ovälkommet för Riksbanken. Men för närvarande är inflationsförväntningarna viktigare och de låg enligt Prosperas enkät kvar på 1,7 procent på fem års sikt.

SCB meddelade också att arbetslösheten säsongsjusterat oväntat sjönk något till 9,0 procent i september. Ett smolk i glädjebägaren var att sysselsättningen också föll. Nedgången i arbetslösheten berodde i stället på att arbetskraften minskade, vilket inte är något att hurra för. Å andra sidan är en delförklaring till det att ovanligt många sökt sig till studier, vilket tvärtom är något att hurra för. Inte helt lättolkat.

Upp som en sol

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Foto: Jesper Frisk

Många hade nog räknat ut bostadsutvecklaren Oscar Properties efter att aktien fallit 99 procent från toppen. Men det kan varit för tidigt för bolaget verkar ha nio liv. I veckan kommunicerades ett jätteförvärv av kommersiella fastigheter i södra Sverige på 1,4 miljarder kronor parallellt med en stor nyemission och omförhandlade obligationsvillkor. Aktien har rört sig våldsamt i veckan – initialt blev det en kraftig uppgång som sedan följdes av fall. Den kommande tiden måste nu bolaget och vd Oscar Engelbert övertyga både aktie- och obligationsägarna om att det är en bra affär att den högprofilerade bostadsutvecklaren blir fastighetsägare. Efter veckans uppgång är aktien bara ned 98,5 procent från toppen.