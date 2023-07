Kronan vinnare efter dubbla glädjebesked

Natoglädje i näringslivet

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan fortsätter visserligen att dribbla in i det sista, och svängde under veckan till att Sveriges Natoansökan kan behandlas tidigast i oktober. Men tidigare i veckan kom den svenska ansökan betydligt närmare mål efter en uppgörelse mellan Sveriges, Turkiets och Natos högsta ledningar. Det får inte bara säkerhetspolitiska effekter. I en intervju med Di spådde utrikesminister Tobias Billström förbättrade förutsättningar för export till Turkiet. Så för både börsen och kronan är det positiva nyheter ju närmare mål Sverige kommer.

Kronan visar styrka(!)

Den långvariga och dystra trenden med allt svagare krona såg ut att brytas i veckan. Efter att ha satt ett nytt bottenrekord mot euron på kursen 11,95 kronor under förra fredagens handel har det vänt upp med besked. Bara under onsdagen stärktes kronan med 15 öre mot euron och 25 öre mot dollarn. Mätt med det handelsvägda KIX-indexet har kronans värde ökat med 3 procent den senaste veckan och en euro har blivit 45 öre billigare. Extra skjuts kom efter att USA:s inflation visat sig falla snabbare än väntat. Särkskilt viktigt var att den så kallade kärninflationen, där livsmedels- och energipriser räknas bort, föll till 4,8 procent i juni från 5,3 procent i maj och under väntade 5,0 procent. Den snabba nedgången ökar förhoppningarna om att Federal Reserves räntehöjningscykel snart ska vara över och lyfte även världens börser.

Kris i repris för tv-bolaget

Skräckfilmen Viaplay rullade i veckan på med nya episoder. Strax efter midnatt den 13 juli skrotade tv- och strömningsbolaget helårsmålen för 2023 och talade om svaga utsikter för den nordiska verksamheten. Dagen innan hoppade ordförande Pernille Erenbjerg av med omedelbar verkan och hänvisade till sjukdom, samtidigt som hon är kvar i andra styrelser. Sedan det första avsnittet i sommarens långkörare från Viaplay sändes den 5 juni med en vinstvarning, slopade mål för 2025 och ett vd-byte har aktieägarna bjudits på upprepade chocker. Sammantaget har aktien tappat tre fjärdedelar av värdet i år, trots en stark fredag den här veckan.

Handelsbanken i skottgluggen

Handelsbanken fick en ny snyting när kreditratinginstitutet Moody’s sänkte utsikterna för kreditbetyget från stabila till negativa. Orsaken är den internationella oron för Sveriges räntekänsliga fastighetsmarknad, där Handelsbanken haft en ökande exponering. Men om banken sedan skulle visa sig sitta på de mest riskabla krediterna också skulle det vara en kraftig scenförändring mot hur det brukar se ut, där Handelsbanken historiskt sett är den tryggaste svenska banken. Handelsbanken ligger nu i topp när det gäller blankade bankaktier i Europa. I en intervju med Di i veckan sa dock Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr att motståndskraften i banksystemet är god.