Krigshotet sätter skräck i börsen – veckans viktigaste nyheter

Under ledning av Emelie Lundgren och Ylva Johansson

Krigsoron skakar om

Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky

Lite hopp men mest förtvivlan präglade marknadens oro för en eskalering i konflikten mellan Ryssland och Nato. Börsras på måndagen och rekyl på tisdagen följdes av nya humörvsvängningar i takt med nyhetsflödet. USA-varningar för en nära förestående rysk attack växlade ömsom med signaler om förhandlingsvilja, toppmöten på löpande band liksom motsägelsefulla budskap om trupprörelser. Artillerield i östra Ukraina mellan rysstrogna rebeller och nationella styrkor ökade spänningarna ytterligare. Ett facit för stigande oro är att börsen sedan månadsskiftet backat över 5 procent och guldpriset klättrat närmare 6.

Nya skandaluppgifter fällde Ericsson

Börje Ekholm, vd för Ericsson. Foto: Jack Mikrut

Veckans Stockholmsbörs pressades också av alldeles egna hembakade skäl. Indextunga Ericssons aktie rasade dryga 14 procent på onsdagen. Telekomjätten släppte på tisdagskvällen slutsatser från en tre år gammal internutredning kring misstänkt korrupta manövrar i Irak under åren 2011-2019. Bland annat misstänks pengar ha betalats till terrorrörelsen IS för att få transportera telekomutrustning. Så sent som 2019 betalade bolaget 10 miljarder kronor i USA-böter för en helt annan mutaffär. Men kursraset var en överreaktion tyckte småspararna hos nätmäklaren Nordnet, där Ericsson var onsdagens mest nettoköpta aktie.

Flera tunga kursfall

SAS-aktien rasade i veckan. Foto: Henrik Montgomery/TT, Henrik Montgomery

Fler stora och små bolag agerade sänke på Stockholmsbörsen. Mobilspelföretaget Stillfront och molnkommunikationsbolaget Sinch mötte skepsis mot förmågan att växa organsikt. Stillfronts aktie föll 17 procent på onsdagens rapport och Sinch hade sin sämsta börsdag någonsin när torsdagens bokslut möttes av 23 procents kursslakt. Även medicinteknikbolaget Vitrolife rapportrasade med 17 procent på onsdagen efter fallande vinst och pressad marginal. Flygbolaget SAS aktie störtade också hela 20 procent på onsdagen efter att norska DNB Markets i en analys varnat för en snabbt sinande kassa och behov av en snar rekonstruktion .

Mildrad ränteskräck

Fed-chefen Jerome Powell. Foto: Andrew Harnik

En monsterhöjning om 0,5 procentenheter från den amerikanska centralbanken Fed i mars var i det närmaste fullt inprisad i marknaden i förra veckan. På fredagen hade prissättningen dalat till mindre än 40 procents sannolikhet. I och med onsdagens protokoll från senaste Fedmötet kom farhågor om fler hökaktiga signaler på skam. Mötet hölls förvisso innan den senaste överraskande starka inflationssiffran, men denna vecka har också Ukrainaoron lagt viss sordin på förväntningarna kring centralbankernas höjningsiver. USA:s 10-årsränta föll tillbaka en bra bit under 2 procent, till omkring 1,93 på fredagen.