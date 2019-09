Köpläge i krisbranschen – aktien som sticker ut

Mercedes tillverkar stora bilar med höga utsläpp av koldioxid och ligger långt över EU:s kommande gräns på 95 gram per kilometer i snitt per såld bil. Bolaget investerar därför tungt i elektrifiering men även teknik för självkörande bilar. Investeringar som under flera år tyngt kassaflödet och ökat Daimlers nettoskuld på gruppnivå till hisnande 131,8 miljarder euro, över 1.420 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Daimler är även världens största tillverkare av tunga lastbilar. En marknad som nu tycks gå in i en cyklisk nedgång, som redan har startat i USA.

Daimler har kanske den mest komplexa organisationen och ett omfattande produktutbud. Även ägarsituationen är komplicerad med den expansiva konkurrenten Geely och Kuwaits investeringsfond som största ägare. Omställningen av Daimler kommer helt klart att bli en svår nöt att knäcka för Ola Källenius. Vi tycker att Daimler-aktien känns minst lockande av de tre biljättarna.