Kinnevik kan inte rattas med vänsterhanden

Fram till november 2022 var AI, artificiell intelligens, framförallt förknippat med analys. Data samlades in, och AI:n kunde snabbt se och analysera mönster som människor inte förmådde uppfatta. Dessutom kunde den föreslå åtgärder.

Sen kom Open AI:s verktyg ChatGPT. Världen häpnade: På fem dagar hade den nya tjänsten fått en miljon användare – en rekordtid för en ny produkt. Men det som var riktigt omvälvande var att den här AI:n inte bara kunde förstå innehåll. Den kunde också skapa det helt själv med hjälp av lite handhållning från en människa.

De här förmågorna tillsammans med den extremt snabba utvecklingen ställer nu företag inför en helt ny verklighet som de måste förhålla sig till.

– Det handlar om överlevnad, både på kort och lång sikt. Det är inte så att tekniken i sig kommer att konkurrera ut företag, men de som lär sig att etablera och möjliggöra användandet av generativ AI kommer att konkurrera ut de företag som inte gör det, säger Daniel Hjelte som är ansvarig för datadriven verksamhetsutveckling på Accenture i Norden.

Problemet är bara att det inte räcker med att logga in och be AI-tjänsterna att börja jobba. I sin nya rapport, A new era of generative AI for everyone, identifierar Accenture tre dimensioner av AI-utvecklingen som företag måste ta hänsyn till för att klara övergången: tekniken, människorna och sist men inte minst etiken.

– Om vi börjar med det tekniska måste företag inse att tillgången till en AI-modell i sig inte är en konkurrensfördel längre eftersom både modellen och den data den bygger på är tillgängliga för alla.

Och även om rapporten menar att det är viktigt att låta de anställda konsumera AI-modellen, det vill säga använda sig och lära sig av den, så är den stora framgångsfaktorn att även kunna modifiera modellen med egen data.

– Data är guld och de företag som sedan tidigare har varit duktiga på att hantera sin data kommer att lyckas bättre med sin AI-användning, säger Joel Hofgren, ansvarig för ny teknologi på Accenture i Sverige, och fortsätter:

– Ta ett klädföretag som exempel. Om de har koll på sin försäljningsstatistik, på vad som säljer bra var och när, kan designern be AI:n att lämna förslag på klädesplagg som baserat på datan borde sälja bra nästa säsong. Och därifrån kan människan jobba vidare.

Det här leder till den andra viktiga dimensionen av framgångsrik AI-användning: människorna.

– Vi råder alla våra kunder att ha ett ”people first”-tänk. AI ska inte ersätta människor utan användas som ett komplement för att öka effektivitet och kvalitet. Krasst sett: AI kommer inte att ersätta din roll, men en människa kompletterad med AI kommer att göra det, säger Daniel Hjelte.

I rapporten påpekar författarna att det är just arbetsuppgifter, inte yrken, som kommer att ersättas av maskinen, och att det företag nu måste börja fundera på är hur olika yrkesgrupper kan effektivisera sitt arbete med hjälp av AI. Både Joel Hofgren och Daniel Hjelte påpekar dock att det är extremt viktigt att inte bara titta på hur dagens arbetsuppgifter kan göras med hjälp av AI, utan att också titta framåt.

– Gör ett tankeexperiment. Tänk er att ni har ett oändligt antal AI-robotar som kan automatisera aktiviteter, konversera, analysera data och skapa helt nytt innehåll. Vad skulle dessa digitala medarbetare då göra? Vad skulle ni kunna åstadkomma då som ni inte kan göra idag? Tänk inte på det som ett teknikprojekt, utan som ett affärsprojekt som är möjliggjort av ny teknik, säger Daniel Hjelte.

Båda de här två dimensionerna – tekniken och människorna – är viktiga för att komma igång med AI-användning. Men det som är avgörande för att både företag och samhälle ska landa mjukt är att hela tiden ha ögonen på den tredje dimensionen: etik och regelverk.

– AI-användning omfattar väldigt många saker som kräver eftertanke, påpekar Joel Hofgren.

– Du måste ha koll på frågor som rör integritet, dataanvändning, immateriella rättigheter och upphovsrätt. Du måste fundera över etisk användning av AI, och du måste fundera i termer av hållbarhet. Att använda sig av de här generativa AI-modellerna drar otroligt mycket energi i en värld där vi redan har brist på ren el, och allt det här måste företag förhålla sig till.

AI-utvecklingen springer samtidigt på i ett rasande tempo och det gäller att starta tidigt för att inte hamna efter. Så i vilken dimension ska man egentligen börja jobba? Svaret från Joel Hofgren och Daniel Hjelte är: i alla tre.

– De måste samverka, så enkelt är det. Har du bara koll på teknik och regelverk kommer du att ta fram jättebra tekniska hjälpmedel som följer reglerna, men du kommer inte att skapa eller skala värde för din verksamhet, säger Daniel Hjelte.

– Har du å andra sidan fokus på affär och teknik men struntar i etiken, då kommer du säkert att ta fram bra applikationer men både du och omvärlden kommer att exponeras för risk. Det är en väldigt intressant balansgång vi har framför oss.

En balansgång som kan innebära en framgång för nordiska bolag, som generellt sett inte har kommit lika långt tekniskt och affärsmässigt i sin AI-användning som amerikanska och kinesiska, men som är vana vid att jobba med etiska frågeställningar.

– Vi har en position som är unik när det gäller att ta ett heltäckande ansvar, och just nu har vi möjlighet att verkligen ta ledartröjan när det gäller ansvarsfullt samspel mellan människa och AI.

AI tar näringslivet med storm 98 procent av företagsledare globalt instämmer i att AI-modeller kommer att spela en viktig roll i deras strategier de kommande tre till fem åren. 42 procent kommer att investera för att använda ChatGPT under 2023 Källa: A new era of generative AI for everyone