Kinas problem växer sig allt större

Veckan inleddes med dystra nyheter från Kina. Landets statistikmyndighet meddelade på måndagen att industriproduktionen i juli ökade med 3,8 procent i årstakt, omsättningen i detaljhandeln med 2,7 procent och att investeringar i fasta tillgångar under januari-juli växte med 5,7 procent från motsvarande period i fjol. I samtliga fall var utfallen svagare än väntat.

När det gäller detaljhandeln innebar juliutfallet att uppgången sedan vårens omfattande nedstängningar bröts. Och som framgår av grafiken är tillväxttakten långtifrån de nivåer som gällde innan pandemin.

Dessutom sjönk bostadspriserna för tredje månaden på raken. Som plåster på såren sjönk arbetslösheten till 5,4 procent från 5,5 procent i juni. Det sistnämnda ändrar dock inte bilden av att Kina är en ekonomi med stora problem.

En bekräftelse på det är att centralbanken på måndagen överraskande meddelade att en viktig styrränta sänks till 2,75 procent från 2,85 procent. Även tidigare under året har centralbanken infört olika lättnader av teknisk karaktär. Syftet är inte att få upp inflationen. Visserligen ökade priserna i juli med måttliga 2,7 procent men väntas senare i år stiga över målet på 3 procent.

Lättnaderna handlar i stället om att via kreditkanalen hålla tillväxten under armarna. Efter BNP-nedgången med 2,6 procent under det andra kvartalet är tillväxtmålet på 5,5 procent för 2022 långt borta. Många bedömare har den senaste tiden justerat ned sina prognoser till tal ned emot 3 procent.

Det mesta talar för att ytterligare nedjusteringar kommer. En orsak är de omskrivna problemen med den högt belånade fastighetssektorn. Troligen ser regimen till att en regelrätt finanskris kan undvikas, men eftersom sektorn med intilliggande branscher står för uppemot en fjärdedel av ekonomin är den ett rejält sänke.

Den minst lika omskrivna covid-politiken är en annan huvudvärk. Antalet fall ökar igen och några större förändringar i hanteringen syns inte till. Med hösten i antågande innebär det stor risk för nya nedstängningar, med fortsatt svag konsumtion i kölvattnet.

Kina är världens näst största ekonomi och inbromsningen där påverkar ofrånkomligen den globala ekonomin negativt. Å andra sidan skulle det kunna lätta lite på pristrycket eftersom efterfrågan på inte minst rå- och insatsvaror sjunker. Tyvärr finns också risken att nya nedstängningar gör att problemen med leveranskedjorna återigen förvärras.