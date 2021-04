Kan det bli bättre än så här?

Innehåll från Zesec Annons

Ett tidsfönster på fyra minuter. Paketet måste lämnas – men kunden är inte hemma och porten låst. Egna erfarenheter från arbetet som chaufför för ett budföretag lade grunden för techbolaget Zesec, som siktar högt med sin lösning för digitala lås och nycklar.

– Alla företag som jobbar med fastighetsförvaltning, hemtjänst, säkerhet eller paketleveranser hanterar fysiska nycklar i någon form, vilket kan innebära en stor frustration. Dessa företag behöver ett enklare sätt att låsa upp dörrar, säger Thomas Rejmell, COO och medgrundare, och fortsätter:

– Vi arbetar redan i dag som strategiskpartner till era företag inom fastighetsbranschen så som Balder, SBC-Sveriges BostadsrättsCentrum och Tosito. Vi vill hjälpa företagen att enklare kunna få åtkomst till en dörr med mobilen, istället för att behöva åka omvägar för att hämta och lämna nycklar som i sin tur leder till trängsel, misslyckade leveranser och onödiga utsläpp i trafiken.

Zesecs plattform består av en mobilapplikation där användaren kan samla alla sina digitala nycklar till trapphuset, lägenheten, garaget eller kontoret. I appen kan exempelvis en hyresgäst skicka iväg en tillfällig digital nyckel till ett bud eller en städare, som under ett visst tidsfönster kan komma in i fastigheten. Fastighetsägaren får full kontroll över sin fastighet med hjälp av en webbportal där all administration av nycklar kan skötas.

– I samarbete med marknadsledande låstillverkare och säkerhetsföretag gör vi entréportar kompatibla med Zesec-appen genom osynliga moduler, så att fastighetsägare, boende och besökare ska kunna låsa upp och skicka nycklar digitalt med hjälp av mobilen. Lösningen funkar utmärkt som komplement till den befintliga låsfunktionen, berättar Thomas Rejmell och fortsätter:

– Plattformen gör det enkelt för den som äger eller förvaltar fastigheter att få full kontroll över alla sina utdelade nycklar. Det innebär också en stor tidsbesparing att inte behöva åka för att öppna dörrar eller låna ut nyckelkopior till exempelvis en servicearbetare som behöver komma in i fastigheten.

Under första kvartalet av 2021 hade Zesec en omsättningsökning på 347 procent jämfört med samma period föregående år. Thomas Rejmell pekar också på en tydlig coronaeffekt som väntas ge Zesec en boost framöver. Den växande e-handeln leder till att budföretagen måste göra insatser för att undvika bomkörningar som kostar stora pengar. Ett kontaktlöst ekosystem av digitala nycklar kan onekligen fylla en viktig funktion här, menar Thomas Rejmell.

För att dra nytta av medvinden och det gynnsamma marknadsläget planerar Zesec för börsnotering på NGM i maj 2021.

– Att bygga själva infrastrukturen är väldigt kapitalintensivt. Därför väljer vi nu att ta steget in på börsen för att säkerställa kapital för en fortsatt snabb expansion. På sikt vill vi ta oss in på en internationell marknad där vi ser exakt samma problematik som här i Sverige. Börsnoteringen sänder också en viktig signal – vi är här för att stanna, säger Thomas Rejmell.

Om Zesec:

Zesec är ett techbolag baserade i Göteborg som är verksamma inom proptech, ett snabbt växande affärsområde med inriktning på digitalisering och effektivisering av processer kopplade till fastigheter och närliggande branscher. Bolaget erbjuder en teknisk plattform för digitala nycklar till alla typer av entréer, portar och dörrar vilket gör det möjligt för såväl fastighetsägare som leveransbolag, blåljuspersonal, hemtjänst och andra att snabbt, enkelt och säkert få åtkomst.

