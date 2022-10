It-smällar och kylig konjunktur – här är veckans viktigaste händelser

Börsen muntrast sedan förra rapportcrescendot

Andas ut. Rapportfyrverkeriets mest intensiva fas är över. Placerarnas mottagande har varit småsurt. Bara ett storbolag har klättrat med över 10 procent på dagen för sin rapport, sparbolaget Avanza medan tio stycken har fallit med mer än det och Viaplay, Stillfront och Mips med över 20 procent. Snittreaktionen har varit en kursnedgång med 0,93 procent. Håller det i sig skulle det vara den sämsta rapportfloden på ett decennium. Kursnedgångarna på rapporterna den här veckan har dock varit mildare än under den förra, de indextunga bolagen har också fått mer luft under vingarna och Stockholmsbörsens OMXSPI-index klättrade med 4 över procent. Det är bäst sedan just det förra rapportcrescendot 18-22 juli.

Blytung it-vecka

De amerikanska it-giganterna hade sin jobbigaste börsvecka på länge när placerarna insåg att pandemiknuffen kan vara över, deras intäkter inte är lika immuna mot lågkonjunktur och inflation som de tidigare trott samtidigt som ledningarna med skygglappar på gasar vidare med nya visionära, osäkra och dyra satsningar. Värst sågades rapporten från Meta, Facebooks noterade moderbolag, där aktien föll med 25 procent. Amazon sjönk 10 procent på oväntat låga intäktsutsikter för det fjärde kvartalet, mindre julhandel och lägre tillväxt för molnaffären. Googles moderbolag Alphabet föll nästan lika hårt på sin rapport medan både Apple och Microsoft fick mindre tummar upp för sina siffror.

Kallare konjunktur

Sverige bromsade in hårdare än väntat i oktober, enligt Konjunkturinstitutets färska barometer. Hushåll deppade ännu mer och företagen skalar ned anställningsplanerna. I industrin dämpas nu humöret markant om än från ett mycket muntert läge. Detaljhandeln är de mest dystra företagen. I euroområdet och USA sjönk preliminära inköpschefsindex för oktober oväntat brant. Tysk industri agerade sänke med den lägsta noteringen sedan maj 2020. Ifo-index över klimatet i tyskt näringsliv var däremot oväntat stabilt i oktober, med stöd av tjänstesektorn. USA:s industri noterade krympande orderingång.

Höjda räntor – mjukare budskap

Världens centralbanker har hittills i år höjt räntan ungefär lika många gånger som vi har haft handelsdagar, drygt 240. I veckan var två av de stora på banan. Bank of Canada, BoC, justerade upp sin styrränta med 50 punkter (hundradels procentenheter) till 3,75 procent och ECB med 75 punkter till 1,50 procent. Den som letar tecken på att tempot är på väg att växla ned hittade en del. BoC:s höjning var mindre än väntat och i pressmeddelandet skrev banken att tillväxten nu har börjat ta stryk. ECB:s höjning var som väntat men språket var mjukare än i september. Det fick marknaden att prisa bort ungefär 25 punkter från den tänkta räntetoppen. Höga preliminära inflationstal fick dock den rörelsen att på fredagen gå tillbaka.