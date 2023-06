Ingen har haft en värre börsdag – på 23 år

2000-talets värsta kursras

Tv- och strömningsbolaget Viaplay bjöd i måndags på en brutal vinstvarning, kraftigt minskad nordisk annonsmarknad, rejält dyrare internationell satsning, en för väl tillväxtmotiverad vd Anders Jensen ut, tidigare MTG-vd:n Jørgen Madsen Lindemann in, bortblåst placerarförtroende och usel kommunikation.

Totalt sänkte det aktien med 63 procent på måndagen och med ytterligare 22 procent när börsen öppnade efter nationaldagsfirandet i onsdags. Måndagsraset var 2000-talets värsta under en dag för börsens aktuella storbolag och slog ABB:s nedgång på 60 procent under verkstadsbolagets asbestskris 2002.

Det cementerade även 2023 som de dramatiska kursfallens år med tre av de fem värsta nedgångarna. Tidigare under 2023 har Cint och Embracer under en handelsdag rasat med 49 respektive 45 procent.

En ny vd i veckan

I år har det var flera spektakulära vd-byten. I veckan fick Viaplys vd Anders Jensen gå. Förra veckan var det SBB:s Ilija Batljan. Tidigare har Rutger Arnhult fått lämna Castellum. Även i Sinch, Dustin och Husqvarna har det utsetts nya högsta chefer i år.

Totalt är bolagen på Stockholmsbörsen uppe i 21 nya vd-namn under 2023. Det är nästan en i veckan. Men tempot är faktiskt inte högre än under 2022 då det totalt blev 40 nya vd:ar.

Blågul kronsmäll

Kronan åkte på en ny känga i veckan. Bort for den starka comebacken under förra fredagen, då synkroniserad med vd-bytet och kursrallyt i det krisande fastighetsbolaget SBB, som verkar ha särskilt stor påverkan på utlänningarnas sug efter kronor. Kanske som en markering drog priset för en euro iväg till 11,67 kronor på själva nationaldagen. Det är bara öret bort från den dyraste ”eurostängningen” någonsin från 5 mars 2009.

SCB:s halvårsvisa gallup i veckan visade också de svenska kronsympatierna minskat i takt med värdet på den svenska valutan. Majoriteten, 50,5 procent, är ännu för kronan mot 30,6 procent för euron. Men inte sedan 2010 har kronstödet varit lika svagt.

Statsskuld under biljonen

Den svenska statskulden sjönk per sista maj till 981 miljarder kronor. Det meddelade Riksgälden, som bland annat sköter statens upplåning, i veckan. Det är första gången sedan augusti 1993 som skulden ligger under 1.000 miljarder. Då var BNP i nominella termer bara en dryg fjärdedel av dagens.

Som andel av BNP – ett mer relevant mått – ligger skulden nu på 18 procent. Räknas hela offentliga sektorn in stiger andelen till 31 procent. Elisabeth Svantesson balanserar därmed på gränsen till att tvingas förklara skriftligen för riksdagen varför hon inte gör av med mer pengar eller tar in mindre. Det måste finansministern enligt det finanspolitiska ramverket göra om skulden avviker med mer än 5 procentenheter från skuldankaret på 35 procent av BNP.

Kraven på en mer aktiv finanspolitik lär inte minska efter veckans märkeshändelse.