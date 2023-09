Hushållen festar på – och öppnar plånboken

Innehåll från Gulliksson Annons

Hittills i år har 27 procent fler företag gått i konkurs än under motsvarande period 2022. Risken att hamna i en situation där företaget direkt eller indirekt påverkas av ekonomisk kris har därför ökat. – Att agera snabbt är en viktig åtgärd för att hanterera ekonomiska kriser, vare sig det gäller den egna organisationen eller påverkan från kunder och leverantörer, säger Karin Strandberg, partner och ansvarig för konkursförvaltningen på Advokatbyrån Gulliksson.

Konkurserna ökar och hotell- och restaurangnäringen, partihandeln samt byggindustrin är särskilt hårt drabbade branscher. I sitt dagliga arbete ser Karin Strandberg att ekonomiska svårigheter kan påverka aktörer inom hela näringslivet.

– Vi möter företag som själva riskerar att hamna på obestånd, men också de som befarar att inte få betalt från en kund eller gäldenär. Det kan också handla om att företagets verksamhet äventyras av att en viktig leverantör har problem.

Snabba åtgärder För alla typer av ekonomiska kriser är tiden en avgörande faktor. Oavsett om det är ett företag, en organisation eller en privatperson måste en rad åtgärder vidtas snabbt. Detsamma gäller för styrelseledamöter, kunder, leverantörer och kreditgivare till någon i ekonomisk kris. Gulliksson har ett kompetent team av konkursförvaltare och medarbetare som dagligen arbetar med att hitta den bästa lösningen för varje situation. Byrån hjälper också till med löpande risk- och kostnadsbedömningar för att undvika att krissituationer uppstår.

Hantering av obestånd Gulliksson har ett komplett utbud av tjänster för obeståndssituationer som konkurser, företagsrekonstruktioner och likvidationer. Byrån för också klienters talan vid förhandlingar och domstolsprocesser i frågor som återvinning, lönegaranti, företrädaransvar, medansvar, ackordsförhandlingar och annat som kan hänföras till obeståndsrätten.

– Personligt betalningsansvar är tyvärr en fråga som dyker upp allt oftare. Det är inte alla som är medvetna om att ansvarsfrihet endast gäller om styrelsen agerat i enlighet med rådande lagar och regler. Ett exempel är att styrelsen kan bli skyldig att upprätta kontrollbalansräkning och sker inte detta kan personligt betalningsansvar aktualiseras. Det är oerhört viktigt att agera i tid och att informera sig om vad som gäller, även för utländska styrelsemedlemmar. Det duger inte att hävda att man inte kände till ett regelverk eller omständigheterna i det egna företaget, menar Håkan Hallström, partner och konkursförvaltare på Advokatbyrån Gulliksson.

Rådgivning för intressenter Gullikson erbjuder även obeståndsrelaterad rådgivning till banker, borgenärer, hyresvärdar, leverantörer och andra aktörer som behöver bevaka företag i kris.

– Ibland är det klienter inom vår övriga affärsjuridiska verksamhet som behöver hjälp. I andra fall kommer frågorna via banker, revisorer eller bokförare som vet att vi besitter den kompetens som krävs för att hantera obeståndsfrågor snabbt och korrekt.

