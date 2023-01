Hopp om utebliven recession – då lyfter guldpriset

Tysk optimism

Ska det gå att undvika en recession trots allt? Frågan ställs på båda sidor Atlanten. Möjligen är en första sak att reda ut vad som egentligen avses med ”recession”. På engelska är det en något mindre allvarlig nedgång än vad uttrycket implicerar på svenska, med den ungefärliga betydelsen ”krympande BNP”. Det kommer Tyskland troligen att undvika meddelade förbundskansler Olaf Scholz i veckan. En viktig orsak är att gaspriserna har fallit tillbaka.

Tung start på rapportflod

Investeringsbjässen EQT gjorde ingen glad med sitt bokslut för 2022, som inledde rapportsäsongen i onsdags. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på hur tillgångspriserna i världen utvecklades under året. Affärsaktiviteten var låg när risksuget minskade. Bolaget tror inte heller på något större tryck i år. Finanschefen Kim Henriksson sa i veckan till Di TV att ”riktigt stora affärer går inte att göra i dagsläget”. I veckan stod det också klart att chefen för EQT:s fond för noterade innehav, Niklas Ringby, lämnar sin post. I vilken mån det var frivilligt är oklart. Apropå noterat kan den skeptiske betraktaren höja lite på ögonbrynen över att EQT:s onoterade innehav inte följt med de noterade nedåt i värde.

Kinavändning driver på råvaror

Kinas lappkast i covidhanteringen har föga överraskande lett till en mycket stor smittspridning. Kanske ännu större än väntat. Att döma av det ökande antalet trafikanter i tunnelbanan i de stora städerna har den första smittovågen redan börjat klinga av. Att världens näst största ekonomi nu ser att gå från sjukdomskaos till postpandemilyft redan under det andra kvartalet har fått fart på en del viktiga råvarupriser. Olja, koppar och zink har alla stigit både sedan årsskiftet och under veckan. Kopparpriset är nu det högsta sedan juni i fjol.

Guldet glänser igen

Med tanke på hur det har sett ut i världsekonomin de senaste åren är det något av en gåta att guldpriset inte har stigit mer. Det är trots allt en tillgång som åtminstone på papperet ska trivas som allra bäst när osäkerheten är stor och inflationen stiger. Pandemi och krig är i denna upp och ned-vända värld ytterligare bonusfaktorer. Men under 2021 sjönk guldpriset något och 2022 avslutades på ungefär samma prisnivå som det inleddes. Botten nåddes dock under hösten och uppgången under fjolårets två sista månader har fortsatt under januari. I veckan gick priset över 1.900 dollar per uns för första gången sedan april 2022. Just dollarn är dock en viktig faktor. Den har stärkts kraftigt de senaste åren, men tappat lite på sistone.