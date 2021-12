Högsta inflationen på 28 år och jätteförvärv av Embracer – veckans viktigaste nyheter

Foto: Michael Probst

Tyskt stillestånd

Veckans preliminära inköpschefsindex visade att höstens smittovåg nu börjar sätta avtryck i Europakonjunkturen. För euroområdet i sin helhet sjönk det kombinerade indexet i december till 53,4 från 55,4 i november. Det innebär fortsatt expansion men i den lägsta takten på nio månader. I Tyskland sjönk motsvarande index till 50,0, vilket betyder att ekonomin står och stampar. Det stora sänket var tjänstesektorn som återigen drabbas av smittspridningen. En ljuspunkt var att pristrycket sjönk något efter signaler om minskade utbudsproblem.

Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery/TT

Högsta inflationen sedan 1993

I veckan meddelade SCB att inflationen i november steg till 3,6 procent. Det är den högsta noteringen sedan december 1993. Rensat för energi var prisökningstakten klart mer måttliga 1,9 procent. Med tanke på elprisets utveckling i december kommer inflationen troligare att klättra ännu en bit innan det bär av utför. Men tills vidare lär Riksbanken inte agera med räntan. Huvudscenariot är fortsatt sjunkande prisökningstakt under loppet av nästa år. Det som ligger närmast tillhands är att låta balansräkningen börjar krympa under andra halvan av 2022.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

H&M HM B +2,26% Dagens utveckling återhämtade coronatappet

Klädjätten H&M:s försäljningssiffror för september-november visade på en ökning på 11 procent i lokala valutor till strax under 57 miljarder kronor. I svenska kronor är försäljningen fortfarande lägre än före pandemin, men justerat för den starkare svenska kronan nådde klädbolaget för första gången upp till förpandemisk nivå. Aktiemarknaden reagerade inledningsvis negativt på försäljningssiffrorna när dessa släpptes under onsdagen. Men kursuppgångar under torsdagen och fredagen gjorde att H&M i veckan steg med 2 procent och därmed utvecklades bättre än börsgenomsnittet.

Embracer vd Lars Wingefors. Foto: Jessica Gow/TT

Embracer EMBRAC B +2,38% Dagens utveckling kastar tärningen

Data- och mobilspelskoncernen Embracer annonserade ett jätteförvärv på strax över 30 miljarder kronor i veckan. Bolaget köper det franska brädspelsbolaget Asmodee som bland annat har Catan och Ticket to Ride bland mycket annat i spelportföljen. I år väntas bolaget omsätta 11,8 miljarder kronor, vilket innebär att det blir Embracers enskilt största affärsområde. Marknaden handlade dock ned Embracer-aktien med 7 procent på beskedet och det finns en oro för att Asmodee, vars försäljning fått en ordentlig skjuts av pandemin, är coronadopat. Nu måste Embracers vd och storägare Lars Wingefors visa att även fysiska spel har en naturlig plats i den växande koncernen.

