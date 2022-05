Försvaret shoppade loss – här är veckans viktigaste nyheter

Försvaret storshoppar kontor

Dagens industri skrev i fredagens tidning om att stigande priser och ränteuppgång kommer att minska konsumtionsutrymmet med omkring 63.000 kronor per hushåll och år för barnfamiljer med bostadslån. Utvecklingen står i bjärt kontrast till försvaret som efter många år med anslag som inte följt med prisutveckling nu får mer pengar att röra sig med. 2,4 miljarder kronor av dessa anslagsökningar lade försvaret i veckan via Fortifikationsverket på att köpa bostadsutvecklaren JM JM +6,47% Dagens utveckling :s planerade huvudkontor i Karlberg i centrala Stockholm där försvaret redan har verksamhet. Prislappen motsvarar 120.000 kronor per kvadratmeter, vilket man får förmoda innebär riktigt fina lokaler. Resultatet för JM:s del kommer att vinstavräknas successivt fram till inflyttningen 2025.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Kinnevik KINV B +7,58% Dagens utveckling storsålde Tele2 TEL2 B +1,88% Dagens utveckling

Investmentbolag Kinnevik sålde i veckan drygt en fjärdedel av bolagets aktier i teleoperatören Tele2 som bolaget var med om att bilda 1981 under dåvarande namnet Comvik. Försäljningen om 50 miljoner aktier skedde till 122 kronor per aktie, vilket innebar en rabatt på nästan 6 procent och resulterade i ett kursfall för Tele2-aktien med 8 procent. Affären var något överraskande eftersom Kinnevik redan satt med en nettokassa som nu utökades med ytterligare nära 6 miljarder kronor. En tolkning är att Kinnevik står i begrepp att göra en större investering i antingen något av sina befintliga innehav eller något helt nytt. En annan är att investmentbolaget med sin goda insyn i Tele2:s framtid helt enkelt såg teleoperatörsaktien som säljvärd.

Truecaller TRUE B +6,23% Dagens utveckling -affär med sur eftersmak

För tio dagar sedan sålde tre storägare som var med om att i fjol sätta mobiltjänstföretaget Truecaller på börsen aktier för över 1 miljard kronor till en kurs om 61,20 kronor per aktie. Knappt en vecka senare föll Truecaller-aktien till som lägst 39 kronor på medieuppgifter om att indiska staten ska starta en egen telefonitjänst som påminner mycket om Truecallers. Tidpunkten för insynsförsäljningen ger en sur eftersmak för alla kvarvarande aktieägare i Truecaller och särskilt för de placerare som köpte aktier för 61,20 kronor och som tvingades se investeringen tappa en tredjedel i värde på bara några dagar.

Vem får rätt om konjunkturen?

Veckans konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet visade på en historiskt stor skillnad mellan hur hushållen och företagen ser på framtiden. Konfidensindikatorn för hushållen föll till den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008 samtidigt som i synnerhet tillverknings- men även tjänstesektorn är fortsatt optimistiska med indextal väl över 100. Någon kommer att få anledning att ompröva sin syn inom kort eftersom det är svårt att se att hushållens ekonomi skulle bli lika svag som de befarar samtidigt som industrin tuffar på i nuvarande takt.