Fed-hök och kollapsbank gav tungt börsfall

Trendbrott för Clas?

Prylkedjan Clas Ohlson CLAS B +2,20% Dagens utveckling har haft det motigt på börsen. Rapporten för perioden november till januari innehöll en del glada överraskningar. Att försäljningen ökat 4 procent var dock redan känt. Resultatet före skatt på 200 Mkr var betydlig sämre än fjolårets 362 Mkr, men även 18 procent bättre än förväntat. Att lagret minskade gav positiv effekt på kassaflödet och julhandeln har varit stark. Även om Clas Ohlson nu gör mycket rätt har bolaget marknaden emot sig när konsumenterna drar åt svångremmen. Frågan är om kurslyftet på 17 procent i samband med onsdagens rapport är ett trendbrott, eller bara en tillfällig lättnad.

Statsfinanser vid god vigör

Riksgäldens nya beräkningar visar att statens betalningar gick med 98 miljarder kronor i överskott i februari, vilket var långt över prognos. Riksgälden bedömer dock att det blir sämre framöver. Inbromsningen i ekonomin väntas leda till underskott på drygt 40 miljarder kronor både i år och nästa år. Goda nyheter är att statsskulden mätt i kronor är den lägsta på 15 år. I slutet av februari uppgick den till 1.027 miljarder. Mätt med det mer relevanta måttet statsskuld som andel av BNP är nivån den lägsta sedan 1971. Då var vår nuvarande finansminister Elisabeth Svantesson fyra år.

Fed-bossen sänkte börsen

S&P 500-indexet föll 1,5 procent i tisdags när chefen för den amerikanska centralbanken Jerome Powell utfrågades av kongressen. Budskapet var att om inte ekonomin bromsar in är Federal Reserve redo att agera mer kraftfullt. Att centralbanken är beredd att höja räntan mer och snabbare lyfte räntan på en 2-årig statsobligation till över 5 procent för första gången sedan 2007. När Jerome Powell talade inför finansutskottet på onsdagen var budskapet detsamma, men tongångarna något mjukare. Sannolikheten för att räntan höjs 0,5 procentenheter på mötet den 22 mars har ökat. Räntan väntas också toppa på en högre nivå, exempelvis tror Goldman Sachs på 5,75 procent mot dagens 4,75.

Lönefest för (en) Ericsson ERIC B -2,53% Dagens utveckling chef

Telekomjätten Ericsson har inte varit någon kul aktie att äga oavsett om horisonten är ett, tre eller fem år. Och det märks nu även på lönekuvertet för vd Börje Ekholm vars ersättning sjönk ned nära 12 miljoner kronor till 53 Mkr för 2022. För Ericssons jätteförvärv Vonages vd Rory Read har det dock betalat sig väl att mjukvarubolaget köpts upp. Han fick 413 miljoner kronor i ersättningar för 2022 enligt Di:s beräkningar. Ericssons kompensationskommitté frångick riktlinjerna för ersättning till koncernledningens medlemmar och skapade ett specialsytt bonusprogram som i kombination med ett gammalt dito från Vonage ledde till en ersättning som alltså var nära åtta gånger högre än vd:ns – och fick flera storägare att höja på ögonbrynen.

Marknaden såg rött när banken kollapsade

Den teknikfokuserade banken Silicon Valley Bank, där Alecta är storägare, föll handlöst på Wall Street under torsdagskvällen efter beskedet att bolaget måste stärka sin balansräkning för att hantera minskad inlåning. Det aviserades också en nyemission om motsvarande 18,8 miljarder kronor. Alecta och i förlängningen pensionsspararna förlorade minst 6,4 miljarder kronor på torsdagskvällen efter att även andra banker som pensionsjätten äger dragits med i fallet. SVB stod i blickfånget även på fredagen. Kollapsen fick samtliga börser i Europa att backa, med just banksektorn som främsta sänke. Nyheterna kring SVB duggade också tätt: JP Morgan upprepade köp, aktien handelsstoppades strax före öppning på New York-börsen och senare kom uppgifter om att banken var till salu efter det att emissionen misslyckats.