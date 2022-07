Fed-besked och revansch för Stockholmsbörsen – veckans viktigaste nyheter

Lika som bär, men inte identiska. Lite som uttrycket ”same same but different”. Fast bara i positiv bemärkelsen. Avanzas och Nordnets affärsmodell är till stora dela likartad, vilket också i märks i resultaten för andra kvartalet.

Under 2021 hade båda en kundtillväxt på runt 30 procent. Under våren har tillväxten avtagit. Avanza har nu 15 procent fler kunder än för ett år sedan, totalt 1,74 miljoner. Samtidigt har Nordnets kundstock vuxit 11 procent till 1,64 miljoner. Skillnaden är att i stort sett hela ökningen är utanför Sverige, där Danmark efter att ökat kundstocken med en femtedel nu är lika stora som Norge. Finland med drygt en halv miljon kunder är nu större än Sverige. Sett till sparkapitalet är dock Sverige fortfarande i särklass störst med 271 av totalt 691 miljarder kronor, vilket minskade 2 procent senaste året, medan de svenska kundernas kapital minskade 9 procent. Det är lika mycket som tappet för Avanzakundernas besparingar vilka uppgick till 653 miljarder vid halvårsskiftet. Under helåret 2021 ökade kundernas sparkapital med extremt höga 42 procent hos båda bankerna.

Ett annat intressant mått är hur kundernas nettosparande förändrats, det vill säga insättningar minus uttag under perioden. Här var utfallen närmaste identiska, nettosparandet minskade 63 procent till 8,4 miljarder för Avanza och 8,3 för Nordnet. Hur nettosparande utvecklas framöver är ett frågetecken, då hög inflation kan göra att många hushåll minskar sparandet till förmån för konsumtion. Dessutom har börsutvecklingen stor betydelse – att se sitt sparkapital krympa i värde gör att spararna blir mindre aktiva.

Pandemin innebar ett ordentligt uppsving för värdepappershandel och sparande, vilket gör att fjolåret är lite av en anomali som är svår att leva upp till då alla jämförelsekvartal är svårslagna. Så även för andra kvartalet, där det tuffa börsklimatet slog igenom i form av lägre intäkter.

Avanzas vinst före skatt minskade 36 procent till 345 miljoner kronor, medan tappet för Nordnet blev 42 procent till 311 Mkr. Totala intäkter föll 18 respektive 13 procent, till 618 och 728 Mkr. För båda var det något sämre än analytikernas konsensusprognos.

Störst påverkan har tappet i courtaget, avgiften som kunderna betalar för att handla värdepapper, som minskade 35 procent för Avanza och 20 procent för Nordnet. Senaste åren har allt fler börjat handla utländska aktier, särskilt amerikanska, vilket också gett goda valutaintäkter. Hos Nordnet är det också många nordiska kunderna som köper svenska aktier, vilket också bidrar. Jämfört med andra kvartalet i fjol minskade den valutarelaterade intjäningen med en tredjedel hos Avanza och något mindre hos Nordnet.

Även fondprovisionerna sjunker i sämre börstider, dock mindre än hälften av den procentuella minskningen i courtage och valuta. Månadssparande, och ofta mer långsiktigt sparande, gör att intjäningen från fondsparande är stabilare. Under våren har Nordnet även startat ett eget fondbolag och lanserade fonder i Sverige, Danmark och Finland. Avanza har sedan länge sitt eget fondbolag, där indexfonden utan avgifter Avanza Zero, varit framgångsrik, inte minst för att marknadsföra varumärket.

Precis som andra banker gynnas Avanza och Nordnet av stigande räntor. I kvartalet ökade Avanzas räntenetto 44 procent och för Nordnet 29 procent. Utvecklingen framöver beror på ränteläget, hur volymerna utvecklas för in- och utlåningen, plus att bankerna nu tjänar pengar på sin överskottslikviditet.

Nordnet har runt 60 miljarder kronor i överskottslikviditet som framförallt är placerade i räntebärande instrument med kort löptid. I fjol gav de ingen avkastning, hittills i år har de bidragit med dryg 40 miljoner kronor. Med samma storlek på portföljen och en ränteutveckling som följer marknadens förväntningar blir avkastningen runt 300 Mkr i år och 600 Mkr nästa år, skriver Nordnets vd Lars-Åke Norling i rapporten.

Nordnet har en total utlåning på 27 miljarder kronor, varav portföljbelåning svarar för nästan hälften. Jämfört med för ett år sedan har utlåningen ökat 15 procent, där bolånen som nu är drygt 10 miljarder växer snabbast. Bolån beviljas bara till svenska fysiska personer. Samma gäller för privatlån, det vill säga lån utan säkerhet, vilka uppgår till 4 miljarder. Däremot har alla nordiska kunder möjlighet att belåna sin värdepappersportfölj.

Avanza i sin tur har en total utlåning på 44,2 miljarder, varav 23,2 är externa bolån som förmedlas till Landshypotek Bank och Stabelo via Avanzas plattform. Resterande utlåning är ungefär hälften vardera portföljbelåning och bolån. I samband med rapporten kommenterade även Avanzas vd Rikard Josefson bankens räntekänslighet: höjs styrräntan till 1 procent ökar räntenettot 550 Mkr på årsbasis räknat på dagens volymer. Det är en kraftfull ökning med tanke på att räntenettot för hela förra året var 321 Mkr.

Tyvärr steg även kostnaderna i kvartalet. Hos Avanza var ökningen 26 procent till 272 Mkr, vilket framförallt beror på att antalet anställda ökat drygt en tiondel. För helåret håller Avanza fast vid att kostnaderna ska landa på 1050-1070 Mkr, vilket innebar ökning med 22-24 procent mot i fjol.

För Nordnet steg kostnaderna 43 procent till 405 Mkr. Då ingår 100 Mkr för eventuella böter till Finansinspektionen relaterat till blankning. Då Nordnet har överklagat, kanske de återförs längre fram. Bortsett från engångsposter ökade kostnaderna 4 procent, vilket är i linje med Nordnet mål att de justerade kostnaderna får öka 5 procent per år.

Samtidigt som aktiekurserna rasat har också värderingen av bankerna aktier sjunkit. Båda handlas en bra bit under sina historiska värderingar, för Avanza är femårssnittet p/e 28 och för Nordnet 23, enligt Factset. Nu handlas båda till strax under tjugo gånger årets förväntade vinst. Köpvärt eller inte beror på hur börsen utvecklas framöver. Förbättras börsklimatet i höst utvecklas sannolikt båda aktierna bättre än index. Hävstången funkar som bekant även åt andra hållet.