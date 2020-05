Experterna: Tina och Fomo driver upp värderingen

V är bokstaven som gäller för att beskriva börsernas utveckling de senaste tre månaderna. När det gäller den reala ekonomin lutar de flesta bedömare snarare åt ett U. Frågan är om börserna har sprungit ifrån verkligheten.

”Det här brottas vi med i handlarrummet varje dag. Under den numera ganska långa tid jag har rört mig i den här miljön är det sällan som uppfattningarna om huruvida börsen är rätt värderad har varit så olika”, säger Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank, i Di-podden Makrorådet.

Stigande aktiekurser i kombination med sjunkande vinstförväntningar betyder högre värderingar.

”De bygger på de enorma insatserna från centralbanker och regeringar. Sedan finns det två nyckelbegrepp man måste ha klart för sig: Tina, there is no alternative, och Fomo, fear of missing out.”

Med centralbanker som trycker ned räntorna i de flesta hörn av kreditmarknaderna är börsen det enda stället som bjuder på någon form av avkastning. Och de som flyttade till tryggare hamnar i mars har sedan blivit oroliga för att missa tåget.