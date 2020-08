Stockholmsbörsens OMXS30-index handlas strax under den magiska gränsen 1.800 som tycks utgöra ett svårt motstånd efter en uppgång på nära 40 procent från botten i mars. Stockholmsbörsens breda OMXPI har klättrat ytterligare lite mer. Och i veckan kom ett viktigt bud, när Triton gav sig in i den för riskkapitalister lite ovanliga sektorn it-konsulter och bjöd 70 kronor per aktie för HIQ.

Men aktien handlas över budnivån och Di:s Ulf Petersson tror att det kommer mera.

”Det är inte en affär som redan är i hamn det här. Min gissning är att fonderna i ägarlistan inte bara säger ja till det här, de vill nog ha upp budet 10 procent till. Och Triton är nog beredda på det”, säger han apropå att budpremien var på i sammanhanget blygsamma 25 procent räknat på stängningskursen dagen före budet.

Ytterligare börsbränsle kom i veckan från den amerikanska centralbanken Federal Reserve, vars chef Jerome Powell på torsdagen slog fast att inflationsmålet ska ändras. Effekten blir att de låga räntorna kan bli kvar ännu längre, konstaterar Di:s Viktor Munkhammar.

”De ska sikta på två procents inflation som ett genomsnitt, i dagsläget siktar man ju på två procent oavsett historik. Den praktiska konsekvensen blir att man ska kompensera för vad som hänt. Eftersom man haft låg inflation länge så är det mycket att ta igen och därmed blir det låg ränta ännu längre”, säger han i Analyspodden.

”Man har ju redan gått i den här riktningen, så i praktiken blir det kanske inte någon jättestor förändring, men det är principiellt viktigt.”