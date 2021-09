Evergrandes kollaps sänder chockvågor – veckans viktigaste nyheter

Ras för skogsaktier

Skogssektorn tillhörde veckans stora förlorare med nedgångar på mellan 5 och 9 procent för branschbolagen Billerud Korsnäs, Stora Enso, SCA och Holmen. Lägre priser på massa och sågade trävaror bidrog liksom att Danske Bank sänkte sina rekommendationer för flera skogsbolag som räknar med att listpriset för europeisk massa väntas falla 10 procent under fjärde kvartalet. När det gäller sågade trävaror, som har haft en fantastisk prisutveckling under coronapandemin, är Danske Bank ännu mer pessimistisk och tror på ett prisfall på 20 procent.

Evergrandes härdsmälta

Foto: Leung Keng Po

Den finansiella kollapsen för Kinas näst största fastighetsutvecklare Evergrande har än så länge mest påverkat de asiatiska börserna som tillhör de fåtal aktiemarknader som har backat hittills i år. På fredagen började däremot en viss oro märkas även på Europabörserna och i USA sedan chefredaktören för den kinesiska tidningen Global Times, som är mycket nära regimen, på sociala medier skrivit att Evergrande inte är ”too big to fail”. Evergrande har lån på motsvarande 2.700 miljarder kronor och är därmed av en storlek som kan skaka om finansmarknaderna fram till dess att vi får full klarhet i vilka aktörer som blir sittande med Svarte Petter om fastighetsjätten skulle gå i konkurs.

Betsson i hetluften

Pontus Lindwall, Betssons grundare och vd, får sparken. Foto: Amanda Lindgren

Spelbolaget Betsson var i fokus under veckan. På torsdagen steg Betssonaktien med 10 procent på rykten om att amerikanska, Fanatics som säljer reklamkläder för sportarrangemang, skulle utvidga sin verksamhet till sportspelsområdet och lägga bud på Betsson. Dagen efter, på fredagen, fortsatte Betsson vara i rampljuset sedan Pontus Lindwall, Betssons grundare och vd, plötsligt fått sparken. Styrelseordförande Patrik Svensk sade sig dock inte se något samband.

Kalasentré för Kjell

Detaljhandelskedjan Kjell & Company rusade med 28 procent när bolaget listades på First North på torsdagen under mycket stort intresse från såväl institutioner som allmänhet. Även Dagens industri gillade noteringen och rekommenderade teckning av aktien eftersom till Kjell & Company-aktien till skillnad från många andra av årets noteringar prissattes försiktigt med en värdering på drygt 12 gånger nästa års vinstprognos. Efter kurslyftet är däremot aktien i stort sett fullvärderad. Det tyckes även aktiemarknaden hålla med om eftersom aktien backade med några procent under fredagens börshandel.