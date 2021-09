Evergrande-oro och vinstvarningar – här är veckans viktigaste nyheter

Kinaoro sänkte börserna – tillfälligt

Det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande och dess finansiella svårigheter har varit i fortsatt fokus under veckan, och även om ett Lehman Brothers-liknande scenario nu tycks vara osannolikt har orosmolnen ändå påverkat börsen. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI föll med 2,8 procent i måndags även om en del av fallet redan är återhämtat. Veckans facit blev en nedgång på nästan 2 procent medan amerikanska aktieindexet S&P 500 vid denna tidnings pressläggning noterade en veckouppgång på 0,4 procent. Akronymen BTD (”Buy The Dip”) ser ut att vara rätt igen.

Hökar veckans vinnare

Veckan bjöd på en hel drös centralbanksbesked. De flesta gick i åtstramande riktning. Riksbanken var ett undantag, med en helt oförändrad penningpolitik. Inflationsprognosen höjdes dock markant och troligen petas en första höjning i slutet av räntebanan in vid mötet i november. Huvudnumret var amerikanska Federal Reserve. Beskedet var i korthet att köpen av räntepapper kommer att börja trappas ned i höst och att en första räntehöjning nästa år blivit mer trolig. Bank of England gjorde inget med vare sig ränta eller köptakt, men stramade åt formuleringarna, vilket fick räntorna att stiga. Norges Bank, däremot, höjde som väntat räntan och signalerade dessutom att det kommer mer i snabbare takt än tidigare tänkt.

Klippt för Husqvarna

Husqvarna öppnade försäsongen inför kommande rapportperiod med en vinstvarning på tisdagen. Motortillverkaren Briggs & Strattons leveranser för 2022 har skurit sig. Utan motorerna hotas försäljningen av åkgräsklippare för 2 miljarder kronor. Det handlar om redan beställda motorer för nästa år och det sena beskedet gör det mycket svårt att hinna leta upp alternativa leverantörer, enligt Husqvarna. Aktien föll med nära 7 procent dagen för nyheten. Beskedet talar för att vi får fler vinstvarningar från industrin i spåren av komponentbrist, eskalerade fraktpriser och uppdrivna insatsvarukostnader, säger flera börsstrateger till Di.

...och kört för Traton

På onsdagen var det dags för tyska lastbilsbolaget Traton, där Scania ingår, att vinstvarna. Det är strul i leverantörskedjan som tynger bolaget vilket väntas ha en betydande påverkan på fordonsförsäljningen under det tredje kvartalet. Det är bristen på halvledare men också andra insatsvaror som plågar bolaget och problematiken väntas kvarstå in i 2022. Aktien slutade dock på plus 1,7 procent dagen för beskedet, men veckans facit är ändå en kursnedgång på drygt 3 procent. Lastbils- och anläggningsmaskinskoncernen AB Volvo uppgav dock i veckan att bolaget inte haft några större produktionsstopp under det tredje kvartalet.