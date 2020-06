Di:s expert: ”Det var dömt att bli en besvikelse”

Och just den starka återhämtningen kan ha bidragit till veckans kursfall enligt Di:s börsexpert Ulf Petersson.

”Marknaden är omättlig, det spelar ingen roll vad centralbanker gör längre, det är inte nivån utan rörelsen marknaden tittar på. De såg kanske att det fanns ett tak här när de hoppats på ännu mer”, säger Ulf Petersson, som även ger en känga till hela fenomenet med Tina - There is no alternative, att det inte finns något alternativ till att köpa aktier i dagsläget.

”Har man inget bättre argument att köpa aktier än att det inte finnas något annat att köpa, då har man ju gett upp all analys.”